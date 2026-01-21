search
Acordul comercial UE-SUA, suspendat de Parlamentul European din cauza amenințărilor la adresa Groenlandei

0
0
Publicat:

Parlamentul European a suspendat lucrările asupra legislației Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, din cauza amenințărilor continue ale SUA la adresa Groenlandei și Danemarcei.

Parlamentul European a blocat temporar acordul comercial cu SUA FOTO Arhivă
Parlamentul European a blocat temporar acordul comercial cu SUA FOTO Arhivă

Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra așa-numitei legislații Turnberry pe fondul amenințărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), președintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA, potrivit Agerpres.

„Lucrările vor rămâne suspendate până când SUA vor decide să revină pe calea cooperării, în locul confruntării, şi înainte de a fi făcuți pași suplimentari”, a precizat preşedintele Comisiei INTA, conform site-ului PE.

După o reuniune a raportorilor alternativi ai comisiei (reprezentanţi ai grupurilor politice), Bernd Lange a declarat că Parlamentul European a lucrat intens pentru a-şi defini poziţia cu privire la cele două propuneri legislative Turnberry, în vederea demarării negocierilor cu Consiliul şi a implementării angajamentelor asumate de UE în cadrul acordului UE-SUA.

„Acordul Turnberry ar fi presupus suspendarea tarifelor pentru toate bunurile industriale din SUA şi instituirea unui sistem de contingente tarifare pentru un număr mare de produse agroalimentare americane care intră pe piaţa UE. Cu toate acestea, prin ameninţarea integrităţii teritoriale şi suveranităţii unui stat membru al UE şi prin utilizarea tarifelor ca instrument de coerciţie, SUA subminează stabilitatea şi predictibilitatea relațiilor comerciale UE-SUA”, a subliniat Lange.

Raportorii alternativi ai Comisiei pentru comerț internaţional au reafirmat „angajamentul de neclintit” al Parlamentului European faţă de suveranitatea şi integritatea teritorială a Danemarcei şi a Groenlandei. În contextul ameninţărilor continue şi în escaladare, inclusiv al ameninţărilor tarifare la adresa Groenlandei, Danemarcei şi a aliaţilor europeni, eurodeputaţii consideră că nu există altă opţiune decât suspendarea lucrărilor asupra celor două propuneri legislative Turnberry.

O conferinţă de presă pe acest subiect, susţinută de Bernd Lange, va avea loc mai târziu miercuri.

În iulie 2025, Uniunea Europeană şi Statele Unite au ajuns la un acord politic privind tarifele şi comerţul, cunoscut sub numele de „Acordul Turnberry”, detaliat ulterior într-o declaraţie comună din august 2025 care a anunţat Cadrul de Acord UE-SUA. Comisia Europeană a prezentat apoi două propuneri legislative menite să pună în aplicare anumite aspecte tarifare ale acestui acord.

Comisia pentru comerţ internaţional a Parlamentului European este responsabilă de gestionarea acestor propuneri legislative şi de conducerea negocierilor cu statele membre privind forma finală a taxelor vamale aplicate importurilor de bunuri din SUA.

