Parlamentul bulgar retrage mașinile de protocol. Președintele va folosi doar autoturismul personal

În urma deciziei Parlamentului Bulgariei de a elimina dreptul angajaților Administrației Prezidențiale la mașini de protocol, președintele Rumen Radev a anunțat că, în semn de protest, va folosi doar autoturismul personal pentru deplasările oficiale, începând cu 20 octombrie 2025. Șeful statului a precizat că a informat în prealabil Serviciul Național de Securitate (NSS) cu privire la decizia sa.

Într-o scrisoare adresată general-maiorului Emil Tonev, președintele Radev a explicat că noua lege care modifică Legea Serviciului Național de Securitate a eliminat prevederile care garantau angajaților Administrației Prezidențiale accesul la mașini de protocol, fără a oferi o alternativă.

Drept urmare, angajații care trebuie să participe la ceremonii oficiale, activități de protocol sau la programul zilnic al președintelui vor fi nevoiți să folosească propriile autoturisme, potrivit agenției de presă Novinite.

Radev își susține angajații și protestul personal

Președintele bulgar a subliniat principiul său de lungă durată, potrivit căruia, în calitate de comandant militar, nu își abandonează subordonații în situații dificile, chiar dacă acestea sunt generate de decizii politice. În acest spirit, Radev a anunțat că și el va circula doar cu mașina personală.

„Sunt convins că atunci când clasa politică adoptă legi care subminează statul, datoria cetățenilor bulgari este să-l reconstruiască. Iar acest lucru începe cu integritatea personală și cu refacerea încrederii dintre cetățeni și politicieni”, a scris președintele în mesajul citat de Novinite.

În final, Radev și-a exprimat speranța că motivele sale vor fi înțelese și susținute de destinatarii scrisorii.