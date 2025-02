Bulgaria exclude trimiterea de trupe în Ucraina în cadrul unui posibil acord de pace. Președinte: „Mă opun categoric”

Bulgaria a exclus orice posibilitate de a trimite trupe în Ucraina ca parte a unui eventual acord de pace cu Rusia, au declarat joi miniștrii bulgari ai Apărării și Externelor, potrivit agenției EFE.

Ministrul Apărării și omologul său de la Externe, Gheorghi Gheorghiev, au răspuns întrebărilor opoziției naționaliste și pro-ruse cu privire la chestionarul transmis de Statele Unite aliaților NATO. Documentul solicită țărilor membre să își exprime disponibilitatea de a participa cu trupe la garantarea aplicării unui eventual acord de pace în Ucraina. „Solicităm ferm ca speculaţiile pe această temă să înceteze”, a indicat ministrul de externe bulgar, citat de Agerpres.

Coaliția guvernamentală condusă de partidul conservator GERB a înaintat o moțiune pentru adoptarea unei declarații parlamentare prin care Bulgaria să excludă oficial orice posibilitate de a trimite soldați în Ucraina.

La rândul său, președintele bulgar Rumen Radev, acuzat de simpatii pro-ruse, a reafirmat marți că se opune ferm trimiterii de trupe bulgare în Ucraina. „În calitate de comandant suprem, mă opun categoric ca Bulgaria să trimită soldați în Ucraina, indiferent sub ce formă”, a declarat Radev.

Reacțiile europene

Administrația lui Donald Trump a transmis un chestionar statelor europene pentru a evalua disponibilitatea acestora de a contribui la o forță internațională de menținere a păcii în Ucraina. De asemenea, chestionarul solicită detalii despre capacitățile militare pe care țările ar putea să le pună la dispoziție și despre eventualele cerințe de sprijin din partea Washingtonului.

Replicile privind o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina au fost mixte. Premierul polonez Donald Tusk a subliniat că statele dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate trebuie să se asigure mai întâi că pot pune în aplicare aceste garanții.

În paralel, în urma întâlnirii de marți de la Riad dintre delegațiile ruse și americane conduse de miniștrii de externe Serghei Lavrov și Marco Rubio, Rusia a reiterat opoziția sa fermă față de desfășurarea oricăror trupe străine în Ucraina, fie ele din partea NATO sau a Uniunii Europene. Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă pentru prezența unor trupe occidentale de menținere a păcii în cazul unui acord de încetare a focului.

„Am explicat astăzi că desfăşurarea unor trupe ale forţelor armate ale țărilor NATO, dar sub alt steag, sub steagul Uniunii Europene sau sub steaguri naționale, nu schimbă nimic. Acest lucru este desigur inacceptabil” pentru Rusia, a precizat Serghei Lavrov.