Interesele familiei Trump au prelungit războiul din Gaza cu un an. Dezvăluirea unui ziarist american

Războiul din Fâșia Gaza s-ar fi putut încheia în urmă cu un an, iar Israelul ar fi reușit să elibereze mai mulți ostatici în viață, dacă Statele Unite nu ar fi avut un interes direct în prelungirea conflictului. Afirmația îi aparține bloggerului și fostului redactor-șef Emil Shleimovich, într-un interviu acordat publicației NV.

Emil Shleimovich susține că războiul din Gaza este strâns legat de interesele de afaceri ale președintelui american Donald Trump și ale apropiaților săi, notează focus.ua.

Potrivit lui Shleimovich, Israelul nu ar fi putut continua războiul timp de doi ani fără aprobarea Casei Albe.

„Când a venit Trump, am primit autorizații suplimentare. Printre acestea se afla și echipament militar a cărui livrare fusese blocată de Biden – de exemplu, acele buldozere uriașe folosite la demolări și degajări. Dacă, spre exemplu, mâine Statele Unite ar dori cu adevărat să pună capăt războiului din Gaza, un simplu ultimatum ar fi suficient pentru ca luptele să înceteze imediat”, a spus el.

Shleimovich afirmă, de asemenea, că ginerele lui Trump, Jared Kushner, are propriile interese în statele din Golf, legate de proiecte energetice, forță de muncă ieftină și, potrivit lui, chiar și de „mită”. Acesta a menționat că avionul Boeing 747 oferit lui Donald Trump de Qatar, în mai 2025, ar fi reprezentat o astfel de mită.

Jurnalistul a mai subliniat că președintele american nu este interesat de câteva miliarde de dolari, ci de sumele uriașe – de ordinul trilioanelor – deținute de Qatar și Arabia Saudită.

În plus, Shleimovich a făcut referire la Alex Witkoff, fiul omului de afaceri Steve Witkoff, negociator implicat în discuțiile privind ostaticii și încetarea războiului din Qatar. Alex Witkoff, spune el, derulează la rândul său negocieri pentru finanțarea unor proiecte majore în țările din Golf.

„Volumul conflictelor de interese este pur și simplu uriaș”, a conchis Shleimovich.

Anterior, Donald Trump declarase că intenționează să preia controlul asupra Fâșiei Gaza după încheierea ostilităților, pentru a „restabili ordinea”. El a afirmat că palestinienii ar urma să fie relocați în comunități moderne și sigure, construite special în regiune.

Declarațiile președintelui american au fost primite pozitiv, dar cu o doză de scepticism în Israel – doar 35% dintre respondenții unui sondaj realizat de postul TV „13” cred că planul lui Trump ar putea fi pus în aplicare.

Totodată, Trump a dat un ultimatum grupării Hamas pentru semnarea unui acord de pace cu Israelul, avertizând că, în caz contrar, organizația teroristă se va confrunta cu „un iad cum lumea nu a mai văzut”. Hamas a acceptat propunerea liderului de la Casa Albă și s-a declarat dispusă să discute detaliile planului de încetare a focului în Gaza.