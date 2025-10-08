search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un miliardar cu acțiuni în proiectul Roșia Montană obține un profit uriaș în urma investiției guvernului Trump într-una din firmele sale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Miliardarul John Paulson, care deține acțiuni și în proiectul Roșia Montană, a obținut un profit uriaș în urma investiției guvernului Trump într-una din firmele sale de minerit. Paulson este și unul dintre primii susținători ai lui Donald Trump.

John Paulson
John Paulson, care deține acțiuni și în proiectul Roșia Montană, a obținut un profit uriaș

Unul dintre primii susținători ai lui Donald Trump - John Paulson - deține o participație la o mică afacere minieră cu sediul în Vancouver, a cărei valoare s-a triplat în urma investiției făcute de Guvernul Trump. 

Investiția de 35,6 milioane de dolari a guvernului federal pentru o participație de 10% la compania Trilogy Metals a produs un câștig neașteptat pentru investitorii acesteia.

Trilogy Metals estedeținută de John Paulson, om de afaceri care a strâns anul trecut 50 de milioane de dolari pentru Donald Trump la un eveniment desfășurat la domiciliul său din Palm Beach, potrivit Forbes.

Miliardarul John Paulson deținea o participație de 8,7% la Trilogy Metals la sfârșitul lunii iunie. Acțiunile s-au triplat în tranzacțiile de după închiderea serii luni seară, după anunțul tranzacției, și au deschis marți cu o creștere de 245% , ducând valoarea acțiunilor Paulson de la 30 de milioane de dolari la 100 de milioane de dolari. Coincidând cu investiția, Casa Albă a acordat autorizația pentru un drum de acces de 345 km către izolatul district minier Ambler din Alaska.

Trilogy și o firmă minieră australiană numită South32 dețin împreună Ambler Metals LLC, care administrează proiectele minerale Upper Kobuk, o întindere de 472.000 de acri în nord-vestul Alaskăi, care găzduiește o sursă sănătoasă de cupru, cobalt și alte metale. Proiectul este încă în faza de dezvoltare și explorare, iar Trilogy nu a generat încă venituri. Administrația lui Joe Biden blocase anul trecut construcția propusului drum Ambler din cauza impactului său asupra comunităților native americane din zonă.

Declarația lui Trump de la Casa Albă a subliniat că acordul va „prioritiza creșterea economică și securitatea națională, aducând beneficii acolo unde democrații nu au reușit să valorifice resursele Americii”. Nu a menționat beneficiul personal pentru unul dintre cei mai loiali aliați ai săi. Paulson, care a fondat fondul speculativ Paulson & Co. în 1994 și îl conduce acum ca un birou de familie, a fost unul dintre primii susținători ai lui Trump pe Wall Street, alăturându-se echipei sale de politică economică în timpul primei sale campanii prezidențiale din 2016. În aprilie 2024, a organizat o strângere de fonduri la casa sa din Palm Beach pentru Trump, eveniment care a strâns 50,5 milioane de dolari și se zvonea că era luat în considerare pentru a fi secretar al Trezoreriei în timpul tranziției de anul trecut, înainte ca Trump să-l aleagă în cele din urmă pe Scott Bessent. Paulson nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acordul de luni.

Paulson a fost acționar majoritar la Trilogy încă de la listarea la bursă din mai 2012, când compania se numea NovaCopper, o companie derivată din NovaGold Resources. Inițial, deținea 6 milioane de acțiuni, apoi și-a mărit treptat poziția până la acumularea a 14,3 milioane de acțiuni până în iunie 2019. Participația sa a rămas constantă din 2019, conform documentelor trimestriale depuse de SEC.

Citește și: Decizii drastice pentru proiectul Roşia Montană: RMGC renunţă la litigii în justiţie şi îşi reduce capitalul social cu 27 milioane de euro

Performanța Trilogy de la închiderea la 3,73 dolari în prima zi de tranzacționare din 2012 a fost ca un carusel. A scăzut până la un minim de 16 cenți pe acțiune în ianuarie 2016 — Paulson și-a mărit participația la prețuri de chilipir în 2014 și 2015 — a revenit la peste 3 dolari în 2019, apoi a scăzut la 37 de cenți în aprilie 2024, deoarece Biden a creat probleme speranțelor companiei de a pune în funcțiune proiectul său din Alaska.

În ziua de după alegerile de anul trecut, a crescut cu 79% în așteptarea unei administrații mai prietenoase, iar marți, a crescut cu 245%, ajungând la un maxim istoric de 7,25 dolari. Până la ora 10:00, acțiunile scăzuseră la 6,57 dolari, fiind încă în creștere cu 210% în ziua respectivă, plasând capitalizarea de piață la 1,1 miliarde de dolari. Acum a crescut cu 1.000% față de ziua alegerilor de anul trecut. Nu e rău pentru o companie mică, cu cinci angajați cu normă întreagă, zero venituri și o pierdere netă de 9,2 milioane de dolari în ultimele 12 luni, dar cu un aliat râvnit în Biroul Oval.

Guvernul trump a influenţat piaţa investind direct în acţiuni

Nu este prima dată când guvernul lui Trump a influențat piața investind direct în acțiuni anul acesta - a preluat participații la Intel, MP Materials și Lithium Americas și se zvonește că poartă discuții cu alte companii miniere. Toate acțiunile lor au crescut la auzul știrilor, dar niciuna la fel de semnificativ ca Trilogy, cea mai mică companie din grup.

Pentru Paulson, a cărui avere netă este estimată la 4 miliarde de dolari, mișcarea de marți a acțiunilor se bazează pe un an remarcabil pentru portofoliul său. Un adept al aurului de mult timp, el deține participații la companiile de exploatare aur Perpetua Resources, Agnico Eagle Mines și Novagold Resources, care valorau împreună 600 de milioane de dolari la data depunerii raportului său din al doilea trimestru și ar valora peste 1 miliard de dolari astăzi dacă nu ar fi vândut nicio participație în timpul creșterii prețului aurului în timpul verii.

Toate aceste trei acțiuni s-au mai mult decât dublat în ultimul an, câștiguri procentuale care acum pălesc în comparație cu cele ale Trilogy. Paulson trebuie să fie ușurat că nu a ajuns în funcția de secretar al Trezoreriei, care i-ar fi impus să renunțe la active pentru a respecta legile de etică.

Paulson deţine 12,5% din Gabriel Resources, acţionar majoritar la „Roşia Montană”

Fondul de hedging Paulson & Co are 12,5% din acţiunile Gabriel Resources. Compania a fost fondată de americanul John Paulson, care a devenit în ultimul deceniu şi jumătate unul dintre cei mai cunoscuţi investitori de pe Wall Street, fiind căsătorit până recent cu o româncă.

În 2007, John Paulson a obţinut circa 4 miliarde de dolari prin utilizarea unor contracte de tip swap pentru a paria împotriva pieţei creditelor ipotecare subprime din Statele Unite, adică pentru a miza pe criza financiară care avea să vină – operaţiune asemănătoare celei realizate de investitorul Michael Burry, devenit celebru prin filmul biografic „The Big Short” cu Christian Bale. Pariul i-a adus o avere fondului său de hedging şi l-a transformat pe Paulson dintr-un „obscur manager de active într-o legendă a domeniului financiar”, conform Bloomberg Businessweek.

Portofoliul său a înregistrat evoluţii mixte în ultimii ani. În 2020, Paulson şi-a transformat fondul speculativ într-o afacere de familie, după ce activele au scăzut de la 38 de miliarde de dolari în 2011 la 9 miliarde în 2019.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
libertatea.ro
image
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi centrala termică pentru un somn odihnitor
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
observatornews.ro
image
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Cel mai frumos copil din lume” nu a mai suportat: ”M-am săturat! Trebuie să ne oprim”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost, de fapt, cauza morții Andreei Cuciuc. Substanța pe care i-ar fi pus-o criminalul în pahar
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Facturile la energie vor crește. Anunțul economistului Adrian Negrescu
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani