Un miliardar cu acțiuni în proiectul Roșia Montană obține un profit uriaș în urma investiției guvernului Trump într-una din firmele sale

Miliardarul John Paulson, care deține acțiuni și în proiectul Roșia Montană, a obținut un profit uriaș în urma investiției guvernului Trump într-una din firmele sale de minerit. Paulson este și unul dintre primii susținători ai lui Donald Trump.

Unul dintre primii susținători ai lui Donald Trump - John Paulson - deține o participație la o mică afacere minieră cu sediul în Vancouver, a cărei valoare s-a triplat în urma investiției făcute de Guvernul Trump.

Investiția de 35,6 milioane de dolari a guvernului federal pentru o participație de 10% la compania Trilogy Metals a produs un câștig neașteptat pentru investitorii acesteia.

Trilogy Metals estedeținută de John Paulson, om de afaceri care a strâns anul trecut 50 de milioane de dolari pentru Donald Trump la un eveniment desfășurat la domiciliul său din Palm Beach, potrivit Forbes.

Miliardarul John Paulson deținea o participație de 8,7% la Trilogy Metals la sfârșitul lunii iunie. Acțiunile s-au triplat în tranzacțiile de după închiderea serii luni seară, după anunțul tranzacției, și au deschis marți cu o creștere de 245% , ducând valoarea acțiunilor Paulson de la 30 de milioane de dolari la 100 de milioane de dolari. Coincidând cu investiția, Casa Albă a acordat autorizația pentru un drum de acces de 345 km către izolatul district minier Ambler din Alaska.

Trilogy și o firmă minieră australiană numită South32 dețin împreună Ambler Metals LLC, care administrează proiectele minerale Upper Kobuk, o întindere de 472.000 de acri în nord-vestul Alaskăi, care găzduiește o sursă sănătoasă de cupru, cobalt și alte metale. Proiectul este încă în faza de dezvoltare și explorare, iar Trilogy nu a generat încă venituri. Administrația lui Joe Biden blocase anul trecut construcția propusului drum Ambler din cauza impactului său asupra comunităților native americane din zonă.

Declarația lui Trump de la Casa Albă a subliniat că acordul va „prioritiza creșterea economică și securitatea națională, aducând beneficii acolo unde democrații nu au reușit să valorifice resursele Americii”. Nu a menționat beneficiul personal pentru unul dintre cei mai loiali aliați ai săi. Paulson, care a fondat fondul speculativ Paulson & Co. în 1994 și îl conduce acum ca un birou de familie, a fost unul dintre primii susținători ai lui Trump pe Wall Street, alăturându-se echipei sale de politică economică în timpul primei sale campanii prezidențiale din 2016. În aprilie 2024, a organizat o strângere de fonduri la casa sa din Palm Beach pentru Trump, eveniment care a strâns 50,5 milioane de dolari și se zvonea că era luat în considerare pentru a fi secretar al Trezoreriei în timpul tranziției de anul trecut, înainte ca Trump să-l aleagă în cele din urmă pe Scott Bessent. Paulson nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acordul de luni.

Paulson a fost acționar majoritar la Trilogy încă de la listarea la bursă din mai 2012, când compania se numea NovaCopper, o companie derivată din NovaGold Resources. Inițial, deținea 6 milioane de acțiuni, apoi și-a mărit treptat poziția până la acumularea a 14,3 milioane de acțiuni până în iunie 2019. Participația sa a rămas constantă din 2019, conform documentelor trimestriale depuse de SEC.

Performanța Trilogy de la închiderea la 3,73 dolari în prima zi de tranzacționare din 2012 a fost ca un carusel. A scăzut până la un minim de 16 cenți pe acțiune în ianuarie 2016 — Paulson și-a mărit participația la prețuri de chilipir în 2014 și 2015 — a revenit la peste 3 dolari în 2019, apoi a scăzut la 37 de cenți în aprilie 2024, deoarece Biden a creat probleme speranțelor companiei de a pune în funcțiune proiectul său din Alaska.

În ziua de după alegerile de anul trecut, a crescut cu 79% în așteptarea unei administrații mai prietenoase, iar marți, a crescut cu 245%, ajungând la un maxim istoric de 7,25 dolari. Până la ora 10:00, acțiunile scăzuseră la 6,57 dolari, fiind încă în creștere cu 210% în ziua respectivă, plasând capitalizarea de piață la 1,1 miliarde de dolari. Acum a crescut cu 1.000% față de ziua alegerilor de anul trecut. Nu e rău pentru o companie mică, cu cinci angajați cu normă întreagă, zero venituri și o pierdere netă de 9,2 milioane de dolari în ultimele 12 luni, dar cu un aliat râvnit în Biroul Oval.

Guvernul trump a influenţat piaţa investind direct în acţiuni

Nu este prima dată când guvernul lui Trump a influențat piața investind direct în acțiuni anul acesta - a preluat participații la Intel, MP Materials și Lithium Americas și se zvonește că poartă discuții cu alte companii miniere. Toate acțiunile lor au crescut la auzul știrilor, dar niciuna la fel de semnificativ ca Trilogy, cea mai mică companie din grup.

Pentru Paulson, a cărui avere netă este estimată la 4 miliarde de dolari, mișcarea de marți a acțiunilor se bazează pe un an remarcabil pentru portofoliul său. Un adept al aurului de mult timp, el deține participații la companiile de exploatare aur Perpetua Resources, Agnico Eagle Mines și Novagold Resources, care valorau împreună 600 de milioane de dolari la data depunerii raportului său din al doilea trimestru și ar valora peste 1 miliard de dolari astăzi dacă nu ar fi vândut nicio participație în timpul creșterii prețului aurului în timpul verii.

Toate aceste trei acțiuni s-au mai mult decât dublat în ultimul an, câștiguri procentuale care acum pălesc în comparație cu cele ale Trilogy. Paulson trebuie să fie ușurat că nu a ajuns în funcția de secretar al Trezoreriei, care i-ar fi impus să renunțe la active pentru a respecta legile de etică.

Paulson deţine 12,5% din Gabriel Resources, acţionar majoritar la „Roşia Montană”

Fondul de hedging Paulson & Co are 12,5% din acţiunile Gabriel Resources. Compania a fost fondată de americanul John Paulson, care a devenit în ultimul deceniu şi jumătate unul dintre cei mai cunoscuţi investitori de pe Wall Street, fiind căsătorit până recent cu o româncă.

În 2007, John Paulson a obţinut circa 4 miliarde de dolari prin utilizarea unor contracte de tip swap pentru a paria împotriva pieţei creditelor ipotecare subprime din Statele Unite, adică pentru a miza pe criza financiară care avea să vină – operaţiune asemănătoare celei realizate de investitorul Michael Burry, devenit celebru prin filmul biografic „The Big Short” cu Christian Bale. Pariul i-a adus o avere fondului său de hedging şi l-a transformat pe Paulson dintr-un „obscur manager de active într-o legendă a domeniului financiar”, conform Bloomberg Businessweek.

Portofoliul său a înregistrat evoluţii mixte în ultimii ani. În 2020, Paulson şi-a transformat fondul speculativ într-o afacere de familie, după ce activele au scăzut de la 38 de miliarde de dolari în 2011 la 9 miliarde în 2019.