Papa Leon al XIV-lea pregătește o vizită în Ucraina, dar avertizează asupra riscurilor de securitate

Papa Leon al XIV-lea a confirmat că Vaticanul a elaborat un plan pentru o eventuală vizită a sa în Ucraina, însă a subliniat că punerea acestuia în aplicare rămâne dificilă din cauza situației de securitate, relatează agenția ANSA.

„Ar fi bine să merg la Kiev. Planul este deja pregătit, dar este greu de realizat… Sper, însă nu știu când. Trebuie să fim realiști în privința acestor lucruri”, a declarat Suveranul Pontif, răspunzând unei întrebări legate de intenția sa de a vizita Ucraina.

Papa Leon al XIV-lea și-a reiterat dorința de a ajunge în Ucraina și cu ocazia recentei întâlniri cu președintele Volodimir Zelenski, care a avut loc în urmă cu patru zile, la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma. Aceasta a fost cea de-a treia întrevedere dintre liderul de la Vatican și președintele Ucrainei.

În același context, Suveranul Pontif și-a exprimat speranța că vor fi depuse toate eforturile necesare pentru obținerea unei „păci drepte și durabile” și le-a cerut diplomaților italieni să se implice activ în acest sens.

Anterior, Papa Leon al XIV-lea a criticat inițiativele administrației Trump despre care a spus că riscă să „divizeze” alianța dintre Statele Unite și Europa, subliniind că rolul Europei este esențial în conturarea oricărui acord de pace viabil privind războiul din Ucraina.