Primii pasageri evactuați de pe nava afectată de hantavirus zboară spre Franța și Spania. Mesajul Papei Leon pentru localnicii din Insulele Canare

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, a ancorat duminică, 10 mai, în largul portului Granadilla din Tenerife, unde autorităţile spaniole au început o amplă operaţiune de evacuare şi repatriere a pasagerilor. Specialişti din domeniul sănătăţii, echipaţi cu costume de protecţie, au urcat la bord pentru a efectua o anchetă epidemiologică şi pentru a evalua starea tuturor persoanelor aflate pe vas.

Potrivit autorităţilor spaniole, niciunul dintre pasagerii aflaţi încă la bord nu prezenta simptome în momentul debarcării, însă toţi sunt consideraţi contacte cu risc ridicat şi vor fi monitorizaţi atent. După verificările medicale, pasagerii sunt transferaţi cu ambarcaţiuni mici către ţărm, unde sunt preluaţi de echipe medicale şi urcaţi în autobuze speciale ale Unităţii Militare de Urgenţă.

Vehiculele îi transportă la Aeroportul Tenerife Sud, aflat la aproximativ zece minute de port, de unde sunt îmbarcaţi în curse speciale organizate de statele de origine.

Primii evacuaţi au fost cei 14 cetăţeni spanioli, transportaţi spre Madrid cu o aeronavă militară.

La scurt timp după aceştia, şi cei cinci cetăţeni francezi aflaţi la bord au părăsit insula cu un zbor spre Franţa.

Ministrul spaniol al Sănătăţii, Mónica García, a anunţat că operaţiunea de repatriere va continua până luni, precizând că „ultimul zbor este programat pentru mâine, va fi un zbor cu destinaţia Australia”.

Germania, Franţa, Belgia, Irlanda şi Ţările de Jos au trimis aeronave pentru evacuarea propriilor cetăţeni, iar Uniunea Europeană a mobilizat încă două avioane pentru pasagerii europeni rămaşi la bord. În paralel, Statele Unite şi Marea Britanie lucrează la organizarea unor curse şi planuri speciale pentru cetăţenii ţărilor care nu pot asigura transport aerian.

Doar 17 membri filipinezi ai echipajului vor rămâne pe navă pentru a conduce vasul spre Olanda, ţara sub al cărei pavilion navighează MV Hondius. Acolo, nava va fi dezinfectată complet. Tot în Olanda va fi transportat şi trupul unui pasager german care a murit în timpul expediţiei antarctice după ce s-a infectat cu hantavirus.

Papa Leon al XIV-lea a mulțumit locuitorilor din Insulele Canare pentru primirea pasagerilor

Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de mulțumire populației din Insulele Canare pentru sprijinul acordat în gestionarea situației navei de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus.

„Doresc să mulţumesc pentru ospitalitatea care caracterizează populaţia din Insulele Canare pentru că a permis sosirea navei de croazieră Hondius”, a declarat Suveranul Pontif în limba spaniolă, după rugăciunea Regina Coeli, potrivit publicației El Mundo.

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a confirmat că opt persoane s-au îmbolnăvit în urma focarului izbucnit la bord, dintre care şase cazuri au fost confirmate oficial. Trei persoane au murit: un cuplu din Olanda şi un cetăţean german. Potrivit OMS, virusul se transmite în mod obişnuit prin contact cu rozătoare infectate, însă tulpina depistată pe navă poate fi transmisă, în cazuri rare, şi de la om la om.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seară în Tenerife pentru a coordona operaţiunea împreună cu miniştrii spanioli ai Internelor şi Sănătăţii.

Situaţia a provocat tensiuni între guvernul central de la Madrid şi autorităţile regionale din Insulele Canare, care s-au opus iniţial prelungirii ancorării navei din motive de siguranţă publică. În cele din urmă, Direcţia Generală a Marinei Comerciale a autorizat acostarea în portul Granadilla, invocând necesitatea unei intervenţii rapide şi a protejării sănătăţii pasagerilor.