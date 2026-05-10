Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Operațiune spectaculoasă: medici militari britanici, parașutați pe cea mai izolată insulă din lume pentru tratarea unui pacient suspect de infectare cu hantavirus

O operațiune medicală fără precedent a fost lansată de armata britanică pe insula izolată Tristan da Cunha, după ce un cetățean britanic a fost suspectat de infectare cu hantavirus. 

Medici militari britanici, parașutați foto: X

O echipă formată din șase parașutiști, un medic consultant al Forțelor Aeriene Regale și o asistentă militară au fost parașutați direct pe insulă, în timp ce provizii vitale de oxigen și echipamente medicale au fost lansate din aer aproape simultan.

Este pentru prima dată când armata britanică desfășoară o astfel de misiune umanitară, trimițând personal medical prin parașutare pentru a acorda asistență de urgență într-un teritoriu izolat, potrivit dailymail.

Cea mai izolată insulă locuită din lume

Tristan da Cunha este considerată cea mai îndepărtată insulă locuită de pe glob. Teritoriul britanic de peste mări are doar 221 de locuitori și este accesibil, în mod normal, exclusiv pe cale maritimă.

Pacientul suspect de hantavirus a ajuns pe insulă după ce a coborât de pe nava de croazieră MV Hondius, unde au fost raportate mai multe cazuri ale bolii.

Între timp, pasagerii vasului MV Hondius au debarcat în Santa Cruz de Tenerife, în ciuda protestelor unor localnici îngrijorați de răspândirea virusului.

Autoritățile britanice au anunțat că pasagerii britanici vor fi transportați în Regatul Unit cu un zbor charter special și plasați în izolare la Arrowe Park Hospital — același spital folosit la începutul pandemiei de Covid-19 pentru cetățenii evacuați din Wuhan.

Potrivit World Health Organization, opt cazuri de hantavirus au fost asociate cu nava de croazieră, dintre care trei s-au soldat cu decese. Patru pacienți sunt în prezent internați.

Două cazuri confirmate care implică cetățeni britanici sunt tratate în Africa de Sud și Țările de Jos, iar al treilea pacient britanic primește îngrijiri medicale pe insula Tristan da Cunha.

Ce este hantavirusul

Hantavirusul este o infecție rară, dar potențial gravă, transmisă în principal prin contact cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. Boala poate provoca febră, dificultăți respiratorii severe și insuficiență pulmonară.

Autoritățile sanitare au precizat că riscul pentru populația generală rămâne „foarte scăzut”, însă toți pasagerii de pe vas sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor rămâne în autoizolare timp de 45 de zile.

