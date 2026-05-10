Nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus, a ajuns în largul Insulelor Canare. SUA pregătesc măsuri de carantină pentru pasagerii americani

Nava de croazieră MV Hondius, la bordul căreia a fost detectat un focar de hantavirus, a ancorat în largul portului Granadilla din Tenerife, la mai puţin de o milă de instalaţiile portuare. Autorităţile spaniole pregătesc o amplă operaţiune de evacuare a pasagerilor şi membrilor echipajului, consideraţi de Organizația Mondială a Sănătății drept „contacte cu risc ridicat”.

Debarcarea celor aproape 150 de persoane aflate la bord este programată să înceapă duminică dimineaţă, în jurul orei 08:00, ora locală. Pasagerii vor fi transferaţi cu ambarcaţiuni mai mici până la ţărm, apoi duşi la Aeroportul Tenerife-Sud pentru zborurile de repatriere.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a anunţat că operaţiunea va implica 358 de agenţi de securitate, dintre care 325 de ofiţeri ai Gărzii Civile şi 33 de poliţişti naţionali, care vor colabora cu autorităţile sanitare, arată News.

Potrivit ultimului bilanţ al OMS, au fost confirmate şase cazuri de hantavirus din opt suspiciuni, iar trei persoane au murit. Virusul, rar şi periculos, poate provoca sindrom respirator acut, iar în prezent nu există nici vaccin, nici tratament specific.

Specialiştii au precizat că varianta identificată la bord este hantavirusul Andes, o tulpină rară care se poate transmite de la om la om şi care are o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.

Deşi toţi pasagerii sunt asimptomatici în acest moment, aceştia vor fi monitorizaţi timp de 42 de zile. Nava plecase pe 1 aprilie din Ushuaia.

Autorităţile sanitare din mai multe ţări încearcă acum să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu cazurile confirmate, pentru a le testa şi izola preventiv.

SUA pregătesc măsuri de carantină pentru pasagerii vasului de croazieră

Autoritățile sanitare vor monitoriza pasagerii timp de 6 săptămâni după ce varianta Andes a hantavirusului a infectat călători aflați la bordul navei MV Hondius în timpul unei călătorii transatlantice.

Autoritățile sanitare din Statele Unite își intensifică eforturile pentru a controla focarul de hantavirus legat de nava de croazieră MV Hondius, în timp ce pasagerii americani se pregătesc să revină în SUA pentru monitorizare în carantină, potrivit unui ziar american.

Nva a acostat în Tenerife, în Insulele Canare ale Spaniei, unde personal al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a fost trimis pentru a sprijini 17 americani aflați la bord.

Departamentul de Stat al SUA organizează un zbor de repatriere, iar pasagerii vor fi ulterior transferați la Unitatea Națională de Carantină de la Centrul Medical al Universității din Nebraska din Omaha, se mai arată în raport, potrivit presei internaționale.

MV Hondius, care transportă aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări, a plecat din Argentina și a traversat Atlanticul înainte de a raporta un grup de boli respiratorii în timp ce naviga în apropiere de Capul Verde, în largul coastei Africii de Vest.

CDC a clasificat focarul drept un răspuns de urgență de nivel 3, cel mai scăzut nivel de activare de urgență al agenției.

Oamenii de știință au confirmat că focarul a fost cauzat de varianta rară Andes a hantavirusului, singura tulpină cunoscută capabilă de transmitere de la om la om, de obicei prin contact apropiat.

Oficialii CDC au declarat că pasagerii vor fi monitorizați timp de aproximativ șase săptămâni, reflectând perioada de incubație a virusului, în timp ce autoritățile sanitare din mai multe state americane urmăresc și călătorii care părăsiseră deja vasul înainte ca focarul să fie confirmat.