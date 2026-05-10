search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus, a ajuns în largul Insulelor Canare. SUA pregătesc măsuri de carantină pentru pasagerii americani

0
,
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nava de croazieră MV Hondius, la bordul căreia a fost detectat un focar de hantavirus, a ancorat în largul portului Granadilla din Tenerife, la mai puţin de o milă de instalaţiile portuare. Autorităţile spaniole pregătesc o amplă operaţiune de evacuare a pasagerilor şi membrilor echipajului, consideraţi de Organizația Mondială a Sănătății drept „contacte cu risc ridicat”.

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus. FOTO: Profimedia
Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus. FOTO: Profimedia

Debarcarea celor aproape 150 de persoane aflate la bord este programată să înceapă duminică dimineaţă, în jurul orei 08:00, ora locală. Pasagerii vor fi transferaţi cu ambarcaţiuni mai mici până la ţărm, apoi duşi la Aeroportul Tenerife-Sud pentru zborurile de repatriere.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a anunţat că operaţiunea va implica 358 de agenţi de securitate, dintre care 325 de ofiţeri ai Gărzii Civile şi 33 de poliţişti naţionali, care vor colabora cu autorităţile sanitare, arată News.

Potrivit ultimului bilanţ al OMS, au fost confirmate şase cazuri de hantavirus din opt suspiciuni, iar trei persoane au murit. Virusul, rar şi periculos, poate provoca sindrom respirator acut, iar în prezent nu există nici vaccin, nici tratament specific.

Specialiştii au precizat că varianta identificată la bord este hantavirusul Andes, o tulpină rară care se poate transmite de la om la om şi care are o perioadă de incubaţie de până la şase săptămâni.

Deşi toţi pasagerii sunt asimptomatici în acest moment, aceştia vor fi monitorizaţi timp de 42 de zile. Nava plecase pe 1 aprilie din Ushuaia.

Autorităţile sanitare din mai multe ţări încearcă acum să identifice toate persoanele care au intrat în contact cu cazurile confirmate, pentru a le testa şi izola preventiv.

SUA pregătesc măsuri de carantină pentru pasagerii vasului de croazieră

SUA pregătesc măsuri de carantină pentru pasagerii vasului de croazieră după decese cauzate de hantavirus Autoritățile sanitare vor monitoriza pasagerii timp de 6 săptămâni după ce varianta Andes a hantavirusului a infectat călători aflați la bordul navei MV Hondius în timpul unei călătorii transatlantice. 

Autoritățile sanitare din Statele Unite își intensifică eforturile pentru a controla focarul de hantavirus legat de nava de croazieră MV Hondius, în timp ce pasagerii americani se pregătesc să revină în SUA pentru monitorizare în carantină, potrivit unui ziar american.

Nva a acostat în Tenerife, în Insulele Canare ale Spaniei, unde personal al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a fost trimis pentru a sprijini 17 americani aflați la bord. 

Departamentul de Stat al SUA organizează un zbor de repatriere, iar pasagerii vor fi ulterior transferați la Unitatea Națională de Carantină de la Centrul Medical al Universității din Nebraska din Omaha, se mai arată în raport, potrivit presei internaționale.

MV Hondius, care transportă aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări, a plecat din Argentina și a traversat Atlanticul înainte de a raporta un grup de boli respiratorii în timp ce naviga în apropiere de Capul Verde, în largul coastei Africii de Vest.

CDC a clasificat focarul drept un răspuns de urgență de nivel 3, cel mai scăzut nivel de activare de urgență al agenției.

Oamenii de știință au confirmat că focarul a fost cauzat de varianta rară Andes a hantavirusului, singura tulpină cunoscută capabilă de transmitere de la om la om, de obicei prin contact apropiat.

Oficialii CDC au declarat că pasagerii vor fi monitorizați timp de aproximativ șase săptămâni, reflectând perioada de incubație a virusului, în timp ce autoritățile sanitare din mai multe state americane urmăresc și călătorii care părăsiseră deja vasul înainte ca focarul să fie confirmat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan joacă un ROL! Latura mai puțin cunoscută a președintelui țării
gandul.ro
image
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
mediafax.ro
image
MM Stoica a făcut primul 11 al Franței pentru Cupa Mondială 2026. Care e punctul fix al echipei: „Va juca oricine ar fi selecționer”
fanatik.ro
image
O crimă fără cadavru. Lumini şi umbre în dosarul profesorului de matematică dispărut din Vâlcea, în care soţia şi fiul cel mare au fost condamnaţi pentru LCM
libertatea.ro
image
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
Cu ce își servește Andreea Bălan invitații la nunta cu Victor Cornea. Mireasa va purta bijuterii în valoare de 200.000 de euro
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Motivul pentru care familia regală din Emiratele Arabe Unite ar fi primit subvenții agricole în România. Familia Al Nahyan este una dintre cele mai bogate din lume
playtech.ro
image
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
fanatik.ro
image
Salariul de debut la SRI începe de la 7.500 de lei „în mână”. Oferta pentru noii angajați: chirie decontată, sală de sport, servicii medicale și concedii convenabile
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de moartea actorului Ioan Isaiu: „A plecat așa de tânăr!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată partenera lui Ilie Bolojan
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani