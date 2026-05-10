Spania a început evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de hantavirus, în Tenerife

Spania a început evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră MS Hondius, aflată în carantină în apropierea insulei Tenerife din arhipelagul Canare, după confirmarea unui focar de hantavirus la bord, relatează BBC.

Ministrul Sănătății, Mónica García, a declarat că operațiunea „se desfășoară normal” și că toți pasagerii de la bord sunt în continuare asimptomatici.

Imagini surprinse cu teleobiectivul arată pasageri deplasându-se pe punte sau stând la ferestre, toți purtând măști medicale albe, în timp ce începea evacuarea. În primele transferuri, mai multe persoane au fost văzute pe o ambarcațiune de salvare, respectând distanțarea fizică și filmând momentul apropierii de țărm, unde au fost întâmpinate de echipe în echipament de protecție.

Pasagerii sunt evacuați în funcție de naționalitate. Aceștia vor fi transportați cu autobuzul la aeroportul local, de unde zboruri charter îi vor repatria.

Primii care vor debarca sunt cei 14 cetățeni spanioli, urmați de pasageri transportați către Țările de Jos, inclusiv cetățeni olandezi, greci și germani, precum și o parte a echipajului. Alte zboruri sunt programate ulterior, inclusiv către Regatul Unit și Statele Unite, iar ultimul zbor de evacuare este așteptat luni, cu destinația Australia.

Nava Hondius a acostat în portul Granadilla înainte de răsăritul soarelui, la o lună după ce primul pasager a murit la bord. Ulterior, a rămas ancorată în larg, în timp ce forțele de ordine și echipele de intervenție au securizat zona și au coordonat operațiunea de debarcare a peste 100 de pasageri și membri ai echipajului.

La ora 07:00, echipe medicale au urcat la bord pentru evaluări clinice. Autoritățile au instituit o zonă de securitate de un kilometru marin în jurul navei, care nu va fi autorizată să acosteze direct la cheu.

Spitalul Universitar Candelaria din Tenerife a mobilizat specialiști în terapie intensivă pentru eventuale cazuri grave. O unitate de izolare este pregătită, dotată complet pentru boli infecțioase, inclusiv ventilatoare și echipamente de testare.

„Suntem absolut pregătiți”, a declarat medicul șef de terapie intensivă, Mar Martín. „Este un virus pe care nu l-am mai întâlnit, dar îl tratăm ca pe orice altă infecție complexă.”

Ministrul Sănătății a descris operațiunea de prevenire a răspândirii tulpinii andine a hantavirusului drept „fără precedent”, subliniind totodată că riscul pentru populația generală este redus. Ea a avertizat împotriva „alarmismului și dezinformării”.

La nivel local, măsurile de securitate în portul industrial din sudul insulei au fost consolidate, cu restricții de acces și instalarea de corturi de primire pentru echipele de intervenție.

Cetățenii spanioli evacuați vor fi transferați la Madrid, unde vor intra în carantină obligatorie în Spitalul Militar Gómez Ulla.

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aflat la Tenerife pentru a supraveghea operațiunea, a lăudat răspunsul autorităților, descriindu-l drept „solid și eficient”.

Virusul a fost asociat cu o zonă de deșeuri din sudul Argentinei, unde este purtat de rozătoare. Transmiterea între oameni este rară, însă trei pasageri au murit.

În ciuda temerilor inițiale, mulți locuitori ai insulei spun că riscul este limitat. Totuși, în ultimele zile au existat proteste ale lucrătorilor portuari, îngrijorați de măsurile de siguranță.

O parte dintre membrii echipajului vor rămâne la bord pentru a duce nava înapoi în Țările de Jos. Pentru majoritatea pasagerilor, evacuarea marchează sfârșitul a săptămâni de incertitudine pe mare, urmate însă de o perioadă îndelungată de carantină.