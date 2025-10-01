O dronă necunoscută a paralizat peste noapte funcționarea unui aeroport din Norvegia: „Am încheiat operațiunea fără să găsim pilotul”

Activitatea aeroportului din oraşul norvegian Brenneisund a fost paralizată în noaptea de 30 septembrie, după ce o dronă necunoscută a fost observată zburând în apropierea pistei. Incidentul a ridicat îngrijorări de securitate și este investigat de autorităţile norvegiene.

Primul apel către poliţie a fost primit la ora 20:17, semnalând prezenţa unui obiect zburător neidentificat în spaţiul aerian norvegian. Aproximativ două ore mai târziu, angajaţii turnului de control al aeroportului Brenneisund au confirmat că observă o dronă aflată în proximitatea imediată a aeroportului şi au cerut intervenţia urgentă a forţelor de ordine, relatează postul public din Norvegia, NRK.

La sosirea la faţa locului, poliţiştii au urmărit drona pe cer, însă nu au reuşit să identifice sau să localizeze persoana care o controla.

„După o căutare îndelungată, am încheiat operaţiunea la faţa locului fără să găsim pilotul”, a declarat Morten Sørensen, purtător de cuvânt al districtului de poliţie Nordland.

Reprezentanţii aeroportului au precizat că ultimul zbor programat a reuşit să aterizeze conform planificării, însă traficul aerian a fost suspendat pentru restul nopţii. Activitatea urmează să fie reluată abia în dimineaţa zilei de 1 octombrie.

Incidentul nu este unul izolat. Pe 22 septembrie, două persoane au fost reţinute la Oslo în urma unei alerte legate de prezenţa dronelor în capitala norvegiană, iar anterior au fost raportate zboruri neautorizate deasupra zonei militare a fortăreţei Akershus, precum şi în spaţiul aerian al Danemarcei.

Evenimentul vine pe fondul tensiunilor crescute din regiune. Pe 30 septembrie, publicaţia Newsweek relata că Statele Unite au transferat aeronave de patrulare maritimă Boeing P-8 Poseidon în Norvegia, pentru a monitoriza activitatea submarinelor ruseşti în Atlanticul de Nord.