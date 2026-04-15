Palatul lui Macron a refuzat percheziția Poliției într-o investigație controversată privind contracte de milioane de euro

Președinția franceză a refuzat accesul anchetatorilor în incinta Palatului Elysée, în cadrul unei investigații care vizează posibile fapte de favoritism, corupție și trafic de influență legate de organizarea unor ceremonii comemorative la Panteon, în Paris.

Potrivit unor oficiali ai președinției franceze, anchetatorilor li s-a transmis că anumite documente administrative pot fi furnizate la cerere, însă accesul în clădire a fost refuzat, invocându-se imunitatea șefului statului, potrivit Politico.

„Anchetatorilor li s-a spus că documentele referitoare la personalul Palatului Elysée, care nu au legătură cu atribuțiile oficiale ale președintelui și, prin urmare, pot fi divulgate, le vor fi furnizate la cerere”, a declarat un oficial al Palatului Elysée.

Procuratura financiară națională din Franța a confirmat că tentativa de percheziție face parte dintr-o anchetă mai amplă privind atribuirea unor contracte pentru organizarea de ceremonii oficiale. Ancheta vizează suspiciuni de favoritism, corupție, influență și conflicte de interese.

Conform sursei citate, în centrul investigației se află o firmă numită Shortcut Events, care ar fi primit în mod repetat contracte pentru organizarea unor evenimente la Panteon. Valoarea fiecărei ceremonii ar fi de aproximativ 2 milioane de euro.

De asemenea, anchetatorii analizează posibile legături între Shortcut Events și Centre des Monuments Nationaux, instituția responsabilă de administrarea patrimoniului istoric național.