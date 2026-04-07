Iranul a eliberat doi cetățeni francezi acuzați de spionaj. Macron: „Este o uşurare pentru noi toți”

Cetăţenii francezi Cécile Kohler şi Jacques Paris „sunt liberi şi se îndreaptă spre teritoriul francez, după trei ani şi jumătate de detenție în Iran”, unde au stat mult timp în închisoare şi apoi au fost plasați în arest la domiciliu la Ambasada Franței, a anunțat marți președintele Macron.

Deputaţii francezi au întâmpinat anunțul cu o ovaţie în picioare în Adunarea Naţională.

„Este o uşurare pentru noi toţi şi, evident, pentru familiile lor”, a scris Emmanuel Macron pe X.

Eliberarea lor a fost mediată de Oman, potrivit președintelui francez, care a mulțumit autorităților de la Muscat, scrie Agerpres.

„Mulțumesc autorităţilor din Oman pentru eforturile lor de mediere, serviciilor statului şi cetățenilor care s-au mobilizat fără încetare şi au contribuit astfel la întoarcerea lor”, a scris preşedintele francez pe X.

Potrivit anturajului şefului diplomaţiei franceze, cei doi foşti deţinuţi au părăsit Iranul marţi „în zori” împreună cu ambasadorul Franţei în Iran şi sub escortă diplomatică, şi „se află în prezent în Azerbaidjan”.

Justiția iraniană a anunțat pe 12 octombrie 2025 că cei doi cetățeni francezi arestați în Iran au fost condamnați la pedepse grele cu închisoarea, sub acuzația de spionaj pentru serviciile de informații franceze și israeliene.

Unul dintre inculpați a fost condamnat la 20 de ani de exil sub acuzația de „cooperare în domeniul informațiilor cu Israelul”, iar celălalt a fost condamnat la 17 ani de închisoare sub acuzația de „spionaj în beneficiul serviciului francez de informații”.