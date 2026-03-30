Otrăvirile din Salisbury ar putea fi repetate. Un fost magnat rus avertizează că Putin ar putea pregăti noi atacuri: „Și-a ales ca inamic Regatul Unit”

Miliardarul rus exilat Mihail Hodorkovski susține că președintele rus Vladimir Putin ar putea plănui un atac similar cu otrăvirile din Salisbury din 2018, dacă Regatul Unit nu va adopta măsuri mai agresive împotriva Kremlinului.

Hodorkovski, fostul magnat al petrolului și critic al regimului de la Moscova, a declarat pentru The Guardian că serviciile secrete ruse urmăresc să creeze „un sentiment de vulnerabilitate în Occident”, indiferent dacă victimele atacurilor supraviețuiesc sau nu.

„Nu contează dacă victima moare sau nu, important este că s-a creat sentimentul de vulnerabilitate. Oamenii de la Kremlin nu sunt proști, sunt destul de creativi. Vor găsi noi modalități de a acționa. Ce este clar este că va exista un fel de presiune și că aceasta va lua o formă similară cu Salisbury”, a afirmat Hodorkovski.

Fostul oligarh a explicat că Vladimir Putin și-a ales Regatul Unit ca „principal inamic” și a avertizat că Rusia ar putea concentra trupe la granița unui stat NATO, precum Estonia, pentru a-și demonstra puterea. Totuși, el nu crede că președintele rus intenționează un conflict militar deschis în viitorul apropiat.

Hodorkovski a sugerat că cea mai bună strategie a guvernului britanic pentru a preveni alte incidente ar fi o atitudine mai ofensivă față de serviciile secrete ruse, amintind de perioada anilor 1950–1960, când contramăsurile dure au descurajat atacurile de tip spionaj.

În ceea ce privește sancțiunile occidentale, miliardarul consideră că acestea nu au slăbit semnificativ regimul lui Putin.

„Politicienii au vrut să impresioneze electoratul, dar aplicarea sancțiunilor era nerealistă. De 20 de ani spun că în Rusia nu există oligarhi. Dacă ai bani, dar nu ai arme, nu ești decât o pradă pentru altcineva”, a explicat Hodorkovski.

Fostul opozant rus a mai vorbit despre rolul unora dintre foștii oligarhi, cum ar fi Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, ca „agenți de influență” în Occident.

Potrivit lui Hodorkovski, fuziunea planificată între Yukos și Sibneft, compania lui Abramovici, a fost blocată de arestarea sa din 2003, iar Abramovici a fost ulterior forțat să vândă afacerile către statul rus.

Hodorkovski a mai precizat că Putin urmărește disputa dintre Abramovici și guvernul britanic privind fondurile obținute din vânzarea clubului Chelsea, considerate o resursă posibilă pentru reconstrucția părților din Ucraina controlate de Rusia sau de Kiev.

Exilat în Marea Britanie, Hodorkovski, în vârstă de 62 de ani, a spus că viața sa rămâne în pericol, după ce a petrecut zece ani în închisorile din Siberia, unde a fost chiar atacat cu un cuțit de alt deținut.

În octombrie 2025, guvernul rus l-a declarat „terorist”, alături de membrii Comitetului Antirăzboi din Rusia, fondat de exilați și activiști ruși.

Miliardarul a mai subliniat că regimul Putin nu este construit pentru a supraviețui după dispariția liderului rus și că sistemul politic din Rusia va trebui reconstruit complet, ceea ce ar putea dura între cinci și șapte ani.