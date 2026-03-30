search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Otrăvirile din Salisbury ar putea fi repetate. Un fost magnat rus avertizează că Putin ar putea pregăti noi atacuri: „Și-a ales ca inamic Regatul Unit”

0
0
Publicat:

Miliardarul rus exilat Mihail Hodorkovski susține că președintele rus Vladimir Putin ar putea plănui un atac similar cu otrăvirile din Salisbury din 2018, dacă Regatul Unit nu va adopta măsuri mai agresive împotriva Kremlinului.

Opozantul rus Mihail Hodorkovski FOTO: EPA EFE
Hodorkovski, fostul magnat al petrolului și critic al regimului de la Moscova, a declarat pentru The Guardian că serviciile secrete ruse urmăresc să creeze „un sentiment de vulnerabilitate în Occident”, indiferent dacă victimele atacurilor supraviețuiesc sau nu.

„Nu contează dacă victima moare sau nu, important este că s-a creat sentimentul de vulnerabilitate. Oamenii de la Kremlin nu sunt proști, sunt destul de creativi. Vor găsi noi modalități de a acționa. Ce este clar este că va exista un fel de presiune și că aceasta va lua o formă similară cu Salisbury”, a afirmat Hodorkovski.

Fostul oligarh a explicat că Vladimir Putin și-a ales Regatul Unit ca „principal inamic” și a avertizat că Rusia ar putea concentra trupe la granița unui stat NATO, precum Estonia, pentru a-și demonstra puterea. Totuși, el nu crede că președintele rus intenționează un conflict militar deschis în viitorul apropiat.

Hodorkovski a sugerat că cea mai bună strategie a guvernului britanic pentru a preveni alte incidente ar fi o atitudine mai ofensivă față de serviciile secrete ruse, amintind de perioada anilor 1950–1960, când contramăsurile dure au descurajat atacurile de tip spionaj.

În ceea ce privește sancțiunile occidentale, miliardarul consideră că acestea nu au slăbit semnificativ regimul lui Putin.

„Politicienii au vrut să impresioneze electoratul, dar aplicarea sancțiunilor era nerealistă. De 20 de ani spun că în Rusia nu există oligarhi. Dacă ai bani, dar nu ai arme, nu ești decât o pradă pentru altcineva”, a explicat Hodorkovski.

Fostul opozant rus a mai vorbit despre rolul unora dintre foștii oligarhi, cum ar fi Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, ca „agenți de influență” în Occident.

Potrivit lui Hodorkovski, fuziunea planificată între Yukos și Sibneft, compania lui Abramovici, a fost blocată de arestarea sa din 2003, iar Abramovici a fost ulterior forțat să vândă afacerile către statul rus.

Hodorkovski a mai precizat că Putin urmărește disputa dintre Abramovici și guvernul britanic privind fondurile obținute din vânzarea clubului Chelsea, considerate o resursă posibilă pentru reconstrucția părților din Ucraina controlate de Rusia sau de Kiev.

Exilat în Marea Britanie, Hodorkovski, în vârstă de 62 de ani, a spus că viața sa rămâne în pericol, după ce a petrecut zece ani în închisorile din Siberia, unde a fost chiar atacat cu un cuțit de alt deținut.

În octombrie 2025, guvernul rus l-a declarat „terorist”, alături de membrii Comitetului Antirăzboi din Rusia, fondat de exilați și activiști ruși.

Miliardarul a mai subliniat că regimul Putin nu este construit pentru a supraviețui după dispariția liderului rus și că sistemul politic din Rusia va trebui reconstruit complet, ceea ce ar putea dura între cinci și șapte ani. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță măsuri discriminatorii pentru români. Scade acciza doar la motorină, nu și la benzină. Chiar și așa, nu știe cu cât. „Lucrăm la 1-2 ipoteze
gandul.ro
image
Guvernul pregătește reducerea accizei doar pentru motorină. Ilie Bolojan explică de ce benzina nu va fi plafonată
mediafax.ro
image
Anunțul oficial făcut de Sorana Cîrstea. Ce se întâmplă după ce se lasă de tenis
fanatik.ro
image
Final de epocă pentru Viktor Orbán în Transilvania? Cum a reușit Péter Magyar să spulbere planurile Budapestei în România și Serbia
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
SURSE: Cu cât ar putea scădea carburanţii de la 1 aprilie. Negocierile pe acciză continuă
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
playtech.ro
image
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să renunțe la antrenorat de urgență
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
DOCUMENT Este fără precedent! Nicuşor Dan a semnat 14 decrete luni seară, deciziile se aplică în prima secundă
romaniatv.net
image
Crește vârsta de pensionare pentru români. Ilie Bolojan și Nicușor Dan dau semnale ferme pentru pensionari
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare
click.ro
image
Experiența amară a unui turist român în Istanbul: „Dragă Turcia, m-ai dezamăgit”
click.ro
image
Chinezii trăiesc alături de cei decedați în apartamente! Practica tot mai răspândită în marile orașe
click.ro
William, Elisabeta, Philip, Profimedia (3) jpg
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un antreprenor clujean explică de ce a renunțat la firma sa: „Până într-o zi, când un senior semizeu a venit în birou”
image
Ce vrea să facă văduva lui Florian Pittiș, la 19 ani de la decesul artistului: „Chiar se gândește.” Drama femeii, ambii soți au avut morți fulgerătoare

OK! Magazine

image
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?