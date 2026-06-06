Organizație acuzată de simpatii pro-ruse și teorii conspiraționiste, autorizată să organizeze un eveniment în Parlamentul European

Un grup controversat, acuzat de promovarea unor narațiuni pro-ruse, pseudoștiință și teorii ale conspirației despre extratereștri, a primit aprobarea de a organiza un eveniment în Parlamentul European de la Bruxelles privind pericolele nanoplasticelor. Evenimentul a avut loc în februarie și atrage critici și plângeri chiar și acum. Gruparea AllatRa respinge toate acuzațiile.

Deși trei eurodeputați au contestat prezența organizației în instituția europeană, chestorii Parlamentului au concluzionat că nu există suficiente motive pentru deschiderea unei investigații, relatează Politico.

Evenimentul a avut loc în februarie și a fost organizat de Centrul Global de Cercetare AllatRa, în colaborare cu eurodeputatul ceh de extremă dreapta Ondřej Knotek, membru al grupului Patrioții.

AllatRa se prezintă drept un „think tank internațional de cercetare” preocupat de riscurile planetare, problemele de mediu și drepturile omului. Cu toate acestea, organizația este asociată cu mișcarea religioasă AllatRa, fondată în Ucraina și stabilită în prezent în Statele Unite, care a fost criticată în repetate rânduri pentru promovarea unor teorii controversate.

Serviciile de securitate ale Ucrainei au acuzat anterior AllatRa că justifică agresiunea militară a Rusiei și că promovează narațiuni ale Kremlinului sub acoperirea activităților misionare. În plus, textele fondatoare ale mișcării susțin că ființe extraterestre au influențat evoluția umanității.

Mai multe investigații jurnalistice au semnalat și alte afirmații controversate atribuite grupului. Potrivit Novaya Gazeta Europa, AllatRa promovează ideea unirii viitoare a popoarelor slave sub conducerea unui „salvator” a cărui descriere amintește de președintele rus Vladimir Putin. De asemenea, publicația VSquare a relatat că organizația și ramura sa, Creative Society, contestă rolul activității umane în încălzirea globală și susțin că lumea se va sfârși în anul 2036.

Co-fondatorul AllatRa, Igor Danilov, este investigat în Ucraina pentru suspiciuni de înaltă trădare, participare la o organizație criminală și subminarea securității naționale.

În replică, AllatRa respinge toate acuzațiile. Reprezentanții organizației au declarat că nu au legături cu ecosisteme de dezinformare rusești și că condamnă agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Aceștia au subliniat că grupul a fost declarat „indezirabil” și ulterior „extremist” chiar în Rusia și au invocat o decizie recentă a unei instanțe din Kiev, care a menținut o hotărâre ce refuza interzicerea organizației din lipsa unor dovezi suficiente privind activități anti-ucrainene sau pro-ruse.

În ceea ce privește acuzațiile de promovare a teoriilor conspiraționiste și a pseudoștiinței, AllatRa a afirmat că acestea nu reflectă poziția oficială și activitățile organizației.

Controversa a ajuns și pe masa Parlamentului European. Eurodeputații Danuše Nerudová și Jan Farský, membri ai Partidului Popular European, alături de eurodeputatul slovac Martin Hojsík din grupul Renew Europe, au depus o plângere privind organizarea evenimentului.

Cei trei au susținut că AllatRa a fost identificată în repetate rânduri ca organizație care promovează narațiuni pro-ruse și este conectată la rețele de dezinformare asociate Moscovei. În opinia lor, găzduirea unui astfel de eveniment poate afecta reputația Parlamentului European și poate conferi legitimitate unor entități suspectate de influență străină.

„AllatRa este o sectă care pătrunde în structurile politice și de securitate din Europa”, a declarat Martin Hojsík, care a acuzat organizația că încearcă să intimideze persoanele ce îi investighează activitatea.

AllatRa a respins aceste acuzații, susținând că apărarea reputației și corectarea informațiilor considerate eronate nu pot fi catalogate drept hărțuire.

La rândul său, eurodeputatul Ondřej Knotek a declarat că evenimentul despre nanoplastice nu a avut un caracter politic și a subliniat că organizația este înscrisă în Registrul de Transparență al Uniunii Europene, mecanism care permite accesul grupurilor de interese la instituțiile europene.

La conferință a participat și pastorul american Mark Burns, președintele inițiativei Spiritual Diplomats și consilier spiritual al președintelui american Donald Trump.

În urma analizării plângerii, chestorii Parlamentului European au decis că nu există suficiente elemente pentru declanșarea unei investigații. Potrivit documentelor interne consultate de Politico, aceștia au concluzionat că nu au fost identificate dovezi „concludente și neechivoce” care să confirme acuzațiile privind legăturile organizației cu narațiuni pro-ruse sau ecosisteme de dezinformare asociate Rusiei.

Cu toate acestea, cazul nu este complet închis. Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a confirmat că este în curs de finalizare o scrisoare către secretariatul Registrului de Transparență al UE, prin care vor fi transmise informațiile colectate în legătură cu plângerea și activitățile organizației AllatRa.