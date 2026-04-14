Video Scandal în Parlamentul Poloniei. Un deputat din opoziție acuză Israelul de „genocid” și flutură un steag modificat cu simbol nazist

Un incident controversat a avut loc marți în Parlamentul de la Varșovia. Un deputat al partidului de opoziție Konfederacja a acuzat statul Israel de comiterea unui „genocid” și a afișat un drapel modificat cu un simbol nazist.

Deputatul Konrad Berkowicz a luat cuvântul în plen, unde a susținut că armata israeliană ar fi folosit bombe cu fosfor în Orientul Mijlociu. Acesta a descris efectele devastatoare ale acestor muniții, vorbind despre „zeci de mii de femei și copii” afectați.

În acest context, Berkowicz a afirmat că „Israelul este în curs de a comite sub ochii noștri un genocid de o cruzime aparte”, comparând ulterior statul israelian cu „un nou al Treilea Reich”. În timpul discursului, el a fluturat o pancartă reprezentând drapelul Israelului, în care steaua lui David era înlocuită cu o svastică. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Gestul a stârnit reacții imediate în sală, mai mulți parlamentari protestând vehement. Președintele camerei inferioare a calificat drept „nejustificată” afișarea unui simbol nazist în legislativul polonez.

Acuzațiile privind utilizarea fosforului alb au fost menționate și anterior de Human Rights Watch, care a susținut, în luna martie, că Israelul ar fi folosit „în mod ilegal” astfel de muniții în zone locuite din sudul Libanului, după ofensiva împotriva Hezbollah. Armata israeliană a declarat atunci că „nu poate confirma” aceste informații.

Incidentul din Parlament a atras rapid reacții internaționale. Ambasadorul SUA în Polonia, Tom Rose, a condamnat ferm gestul deputatului, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Rușine, rușine, rușine să vă fie! Poate ați observat și că noi, evreii, nu mai suntem la fel de ușor de abuzat. Ne apărăm cu toate forțele”, a transmis diplomatul.

Tot marți, Tom Rose a participat la Marșul celor vii, organizat la fostul lagăr nazist Auschwitz-Birkenau, loc simbolic al Holocaustului. Lagărul, cel mai mare construit de Germania nazistă în Polonia ocupată, a devenit un simbol al genocidului în care au fost uciși aproximativ 6 milioane de evrei.

Marșul anual, ajuns la cea de-a 38-a ediție, atrage de obicei mii de participanți, printre care supraviețuitori ai Holocaustului, studenți evrei, lideri și politicieni.

La Auschwitz, între 1940 și 1945, și-au pierdut viața circa un milion de evrei și peste 100.000 de alte victime.