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Criză politică la Bruxelles: Macron și Merz contestă inițiativa lui Costa de dialog cu Rusia fără mandat. UE, împărțită în două tabere

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Război în Ucraina
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O nouă criză politică lovește Uniunea Europeană, după ce liderii Franței și Germaniei au intrat în conflict cu președintele Consiliului European, António Costa, în urma demersurilor privind deschiderea unor canale de comunicare cu Rusia.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz Foto: inquam photos/ Octav Ganea
Emmanuel Macron și Friedrich Merz Foto: inquam photos/ Octav Ganea

Macron și Merz resping ideea contactelor cu Moscova

În centrul conflictului se află opoziția exprimată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, față de ideea reluării sau pregătirii unor canale diplomatice directe cu Kremlinul, scrie Politico. 

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat de două ori oficiali de la Moscova în ultimele săptămâni, au declarat cinci oficiali.

„Uniunea Europeană nu își poate asuma rolul de mediator în aceste negocieri”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, pentru sursa citată. 

Potrivit unor diplomați europeni, cei doi lideri au criticat ferm inițiativa lui Costa de a autoriza contacte preliminare cu partea rusă, considerând că momentul nu este potrivit pentru astfel de demersuri.

Un diplomat european a sintetizat poziția lui Merz astfel: „Mesajul lui Merz a fost că, deși Costa reprezintă UE, acesta nu ar trebui să acționeze ca mediator”, adăugând că poziția a fost transmisă pe canale informale pentru a evita o confruntare directă în plen.

Costa, acuzat de lipsă de transparență

Potrivit acelorași surse, unii lideri europeni au aflat despre aceste contacte abia după apariția informațiilor în presă, ceea ce a amplificat tensiunile.

„Cred că președintele francez a pus lucrurile în ordine și a clarificat situația”, a declarat un oficial al guvernului francez, sugerând că Macron și-a expus punctul de vedere în fața lui Costa în timpul summitului.

Echipa lui Costa susține însă că demersul a avut un caracter strict tehnic și preventiv.

„Scopul era acela de a fi pregătiți, atunci când va veni momentul potrivit, să apărăm interesele UE”, a transmis un oficial european, precizând că a fost vorba despre „contacte scurte, fără schimburi de opinii pe fond și fără negocieri”.

UE, împărțită în două tabere

Summitul de la Bruxelles a scos la iveală două poziții divergente în interiorul Uniunii Europene.

Pe de o parte, state precum Franța și Germania, alături de alte guverne din Europa de Nord, consideră că orice discuție cu Rusia în acest moment ar fi prematură și riscantă.

De cealaltă parte, mai multe state membre susțin că UE trebuie să fie pregătită pentru momentul în care vor exista condiții pentru negocieri.

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a declarat: „Până atunci… nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană.”

În schimb, premierul Țărilor de Jos, Rob Jetten, a adoptat o poziție mai prudentă: „Atât Ucraina, cât și Europa au afirmat foarte clar că va fi nevoie de negocieri pentru un acord de pace durabil. Dar atâta timp cât Rusia nu este dispusă, trebuie să ajutăm Ucraina să își consolideze poziția pe câmpul de luptă.”

Pe de altă parte, Italia și Polonia au fost nemulțumite că au fost excluse din discuțiile inițiale purtate de Franța, Germania și Marea Britanie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski înaintea reuniunii.

Polonia și Italia cer, de asemenea, un rol în eventualele discuții privind Rusia. 

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