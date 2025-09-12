Kremlinul, despre exercițiile Zapad-2025: „Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni”

Kremlinul a încercat vineri să calmeze temerile apărute în Europa după începerea exercițiilor militare strategice Zapad-2025, dând asigurări că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru statele europene.

„Vreau să reamintesc cuvintele preşedintelui nostru, Vladimir Putin: Rusia nu a ameninţat niciodată pe nimeni şi nu ameninţă acum ţările din Europa”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței sale telefonice zilnice.

El a explicat că reacțiile de îngrijorare sunt firești, având în vedere tensiunile actuale: „Acum, când Europa Occidentală adoptă o poziţie ostilă faţă de noi, în mod natural, toate acestea (manevrele) provoacă o astfel de reacţie emoţională”.

NATO, văzut ca factor de confruntare

Peskov a insistat că Moscova nu este cea care a adus infrastructură militară spre Europa, ci invers: „Nu Rusia este cea care a avansat către Europa cu infrastructura sa militară, ci Europa ca parte integrantă a NATO. Alianţa Atlantică este un instrument de confruntare şi nu de pace şi stabilitate. Europa este cea care a avansat întotdeauna înspre graniţele noastre”.

Totodată, el a amintit că exercițiile de acest tip au atras atenția și în trecut, însă înainte de izbucnirea războiului, țările vecine puteau trimite observatori pentru a urmări desfășurarea lor.

Exerciții în context tensionat

Manevrele militare se desfășoară pe fundalul tensiunilor generate de recentele incursiuni aeriene ale dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Varșovia a catalogat incidentul drept un „act de agresiune”, a cerut consultări cu NATO și a decis să închidă granița cu Belarus.

Exercițiile Zapad-2025 au loc în special pe poligonul militar din Borisov, lângă Minsk, la circa 450 de kilometri de granița poloneză. Scopul oficial declarat este consolidarea securității militare a Uniunii Statale Rusia-Belarus în fața așa-numitei amenințări NATO.

Scenarii de luptă

Potrivit Statului Major din Belarus, manevrele includ simularea utilizării armelor nucleare tactice și a rachetelor balistice hipersonice Oreşnik. În paralel, sunt planificate și exerciții navale în Marea Baltică și Marea Barents, cu participarea unor fregate și submarine. Manevrele vor continua până pe 16 septembrie.