Ofițer de imigrație din Marea Britanie, acuzat că era el însuși migrant ilegal și că a furat bani de la solicitanți de azil

Un ofițer angajat al serviciului de imigrație din Regatul Unit este judecat după ce autoritățile britanice au descoperit că acesta ar fi intrat ilegal în țară și ar fi fost implicat într-o rețea de furturi comise asupra migranților care ajungeau în Marea Britanie pe rute ilegale, traversând Canalul Mânecii.

Este vorba despre Besmir Matera, în vârstă de 36 de ani, care este acuzat, alături de alți cinci ofițeri de imigrare, de conspirație în vederea comiterii de furturi. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în perioada 2021–2022, la Dover, unde migranții salvați din bărci pneumatice erau preluați de autorități. Anchetatorii susțin că ofițerii ar fi sustras sume de bani din bunurile personale ale migranților și le-ar fi împărțit între ei.

În cazul lui Besmir Matera, acuzațiile sunt mai ample. Acesta este suspectat că ar fi intrat ilegal în Regatul Unit în perioada 2003–2004, când avea 14 ani, după ce a participat la o excursie școlară din Albania. Ulterior, el ar fi fost declarat dispărut în Brighton, după ce colegii săi s-au întors în țara de origine. În fața autorităților britanice, Matera ar fi declarat că provine din Kosovo.

Procurorii îl mai acuză pe Matera de utilizarea unei identități false într-o cerere de azil, precum și de deținerea și folosirea unor documente false, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, în mai multe rânduri, între anii 2011 și 2022.

În fața Tribunalului Magistraturii din Westminster, procurorul Rosalind Earis a declarat că inculpații făceau parte dintr-o echipă specială de imigrare care gestiona sosirea migranților care traversau Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici. Potrivit acuzării, aceștia ar fi acționat coordonat pentru a sustrage bani din bunurile migranților imediat după salvare.

În total, șase ofițeri de imigrare au fost inculpați în acest dosar. Toți au fost suspendați din funcție pe durata anchetei și au fost eliberați pe cauțiune. Aceștia urmează să se prezinte pe 26 februarie în fața Southwark Crown Court, unde va avea loc o audiere preliminară în acest caz.

Autoritățile britanice au transmis că ancheta este în desfășurare și că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune de abuz sau corupție în rândul personalului implicat în gestionarea migrației.