Recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui oficial american. Dosarul care zguduie operațiunile de imigrație din Chicago

Un juriu a fost selectat marți în procesul unui bărbat acuzat că ar fi pus la cale un complot de tip „murder-for-hire”, oferind o recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui comandant al Poliției de Frontieră a SUA, implicat în operațiuni dure de imigrație desfășurate anul trecut la Chicago, notează AP News.

Juan Espinoza Martinez, în vârstă de 37 de ani, este judecat pentru o acuzație de instigare la omor. Procurorii federali susțin că acesta ar fi oferit bani pentru uciderea lui Gregory Bovino, un oficial de rang înalt al Border Patrol, considerat figura publică a operațiunilor agresive de imigrație ale administrației Trump, inclusiv în California, Carolina de Nord și Minnesota.

Espinoza Martinez este prima persoană trimisă în judecată în legătură cu operațiunea de amploare desfășurată în zona Chicago, autoritățile federale prezentând cazul drept un exemplu al riscurilor tot mai mari la care sunt expuși agenții federali.

Totuși, mai multe procese civile au pus sub semnul întrebării această narațiune. Din cele aproximativ 30 de dosare penale rezultate în urma operațiunii „Midway Blitz”, acuzațiile au fost retrase sau respinse în aproape jumătate dintre cazuri. Într-un proces notabil, un judecător federal a stabilit că Gregory Bovino a mințit sub jurământ, inclusiv în legătură cu presupuse amenințări din partea unor bande teroriste.

Cu câteva zile înainte de începerea procesului, procurorii au recunoscut că nu dețin dovezi clare care să ateste legături ale inculpatului cu banda Latin Kings. În consecință, judecătoarea Joan Lefkow a decis ca anchetatorii să nu poată adresa întrebări legate de această presupusă afiliere.

Juan Espinoza Martinez, care a pledat nevinovat, a apărut în instanță îmbrăcat într-un costum închis la culoare și a urmărit cu atenție procedurile. El se află în arest din luna octombrie, când a fost reținut. Născut în Mexic, locuiește în Statele Unite de peste 30 de ani, însă nu are permis legal de ședere. Este tată a trei copii și a lucrat ca tâmplar, potrivit familiei și avocaților săi, care neagă orice legătură cu o grupare infracțională.

„Dovezile privind intenția lui Martinez sunt extrem de slabe”, a declarat avocatul apărării, Jonathan Bedi, înainte de aducerea juraților în sală.

Procurorii susțin că, în luna octombrie, Espinoza Martinez ar fi trimis un mesaj pe Snapchat către alte persoane, care ar fi inclus textul „10k if u take him down” („10.000 de dolari dacă îl dobori”), alături de o fotografie a lui Bovino. De asemenea, acesta ar fi oferit 2.000 de dolari pentru informații despre comandant.

Procesul este așteptat să dureze câteva zile și va include mărturii ale agenților federali, precum și fragmente dintr-un interviu video realizat după arestare. Gregory Bovino nu este așteptat să depună mărturie. Dacă va fi găsit vinovat, Espinoza Martinez riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

„A pune un preț pe viața unui om al legii este o linie care nu trebuie niciodată depășită”, a declarat procurorul Andrew Boutros, într-un comunicat emis la momentul anunțării acuzațiilor.

Operațiunile federale de imigrație au generat controverse și proteste în mai multe orașe din SUA, inclusiv Los Angeles, Chicago, New Orleans și, recent, în Minnesota, unde au fost semnalate intervenții ale agenților mascați și înarmați. În zona Chicago, peste 4.300 de persoane au fost arestate pentru presupuse încălcări ale legislației privind imigrația, iar autoritățile au anunțat că aceste operațiuni ar putea fi reluate și intensificate în lunile următoare.