search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui oficial american. Dosarul care zguduie operațiunile de imigrație din Chicago

0
0
Publicat:

Un juriu a fost selectat marți în procesul unui bărbat acuzat că ar fi pus la cale un complot de tip „murder-for-hire”, oferind o recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui comandant al Poliției de Frontieră a SUA, implicat în operațiuni dure de imigrație desfășurate anul trecut la Chicago, notează AP News. 

Recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui comandant al Poliției de Frontieră. FOTO: ICE
Recompensă de 10.000 de dolari pentru uciderea unui comandant al Poliției de Frontieră. FOTO: ICE

Juan Espinoza Martinez, în vârstă de 37 de ani, este judecat pentru o acuzație de instigare la omor. Procurorii federali susțin că acesta ar fi oferit bani pentru uciderea lui Gregory Bovino, un oficial de rang înalt al Border Patrol, considerat figura publică a operațiunilor agresive de imigrație ale administrației Trump, inclusiv în California, Carolina de Nord și Minnesota.

Espinoza Martinez este prima persoană trimisă în judecată  în legătură cu operațiunea de amploare desfășurată în zona Chicago, autoritățile federale prezentând cazul drept un exemplu al riscurilor tot mai mari la care sunt expuși agenții federali.

Totuși, mai multe procese civile au pus sub semnul întrebării această narațiune. Din cele aproximativ 30 de dosare penale rezultate în urma operațiunii „Midway Blitz”, acuzațiile au fost retrase sau respinse în aproape jumătate dintre cazuri. Într-un proces notabil, un judecător federal a stabilit că Gregory Bovino a mințit sub jurământ, inclusiv în legătură cu presupuse amenințări din partea unor bande teroriste. 

Cu câteva zile înainte de începerea procesului, procurorii au recunoscut că nu dețin dovezi clare care să ateste legături ale inculpatului cu banda Latin Kings. În consecință, judecătoarea Joan Lefkow a decis ca anchetatorii să nu poată adresa întrebări legate de această presupusă afiliere.

Juan Espinoza Martinez, care a pledat nevinovat, a apărut în instanță îmbrăcat într-un costum închis la culoare și a urmărit cu atenție procedurile. El se află în arest din luna octombrie, când a fost reținut. Născut în Mexic, locuiește în Statele Unite de peste 30 de ani, însă nu are permis legal de ședere. Este tată a trei copii și a lucrat ca tâmplar, potrivit familiei și avocaților săi, care neagă orice legătură cu o grupare infracțională.

„Dovezile privind intenția lui Martinez sunt extrem de slabe”, a declarat avocatul apărării, Jonathan Bedi, înainte de aducerea juraților în sală.

Procurorii susțin că, în luna octombrie, Espinoza Martinez ar fi trimis un mesaj pe Snapchat către alte persoane, care ar fi inclus textul „10k if u take him down” („10.000 de dolari dacă îl dobori”), alături de o fotografie a lui Bovino. De asemenea, acesta ar fi oferit 2.000 de dolari pentru informații despre comandant.  

Procesul este așteptat să dureze câteva zile și va include mărturii ale agenților federali, precum și fragmente dintr-un interviu video realizat după arestare. Gregory Bovino nu este așteptat să depună mărturie. Dacă va fi găsit vinovat, Espinoza Martinez riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.

„A pune un preț pe viața unui om al legii este o linie care nu trebuie niciodată depășită”, a declarat procurorul Andrew Boutros, într-un comunicat emis la momentul anunțării acuzațiilor.

Operațiunile federale de imigrație au generat controverse și proteste în mai multe orașe din SUA, inclusiv Los Angeles, Chicago, New Orleans și, recent, în Minnesota, unde au fost semnalate intervenții ale agenților mascați și înarmați. În zona Chicago, peste 4.300 de persoane au fost arestate pentru presupuse încălcări ale legislației privind imigrația, iar autoritățile au anunțat că aceste operațiuni ar putea fi reluate și intensificate în lunile următoare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
România are bani de război, nu și de pace. Nicușor Dan refuză invitația lui Trump de a intra în Consiliul de Pace din motive financiare – Surse
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Ger extrem în România, avertizează ANM. Este cod galben de frig şi pericol de polei
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Țara noastră, omisă de Kiev în acordul de dublă cetăţenie a românilor din Ucraina. PSD solicită răspunsuri urgente
mediaflux.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Kate, William și Harry, Foto Getty (5) jpg
Mesajul clar transmis de Prințul William și Prințesa Kate Prințului Harry, proaspăt reîntors în UK
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce Ilie Năstase și Luminița Anghel refuză să-și mai ajute copiii adoptivi cu bani? Radu Leca, psiholog: „Un copil vine cu răni vechi!” E cale de împăcare?
image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate