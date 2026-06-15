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Video Oana Țoiu, reacție după atacul Rusiei asupra unei mănăstiri UNESCO din Kiev: „Arată cât de goale sunt afirmațiile lui Putin”

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Război în Ucraina
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Ministrul de Externe Oana Țoiu a reacționat, luni, după ce Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, în care ținta principală a fost Kievul.

Oana Țoiu FOTO Profimedia
Oana Țoiu FOTO Profimedia

„Noaptea trecută, Rusia a lansat un nou atac masiv cu rachete și drone asupra Ucrainei, principalul obiectiv fiind Kievul. Mai multe persoane, atât civili, cât și membri ai echipelor de intervenție, au fost ucise în urma atacului. Am avut o discuție telefonică cu omologul meu ucrainean, @andrii_sybiha, care m-a informat despre situația de pe teren. Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați”, a afirmat Oana Țoiu într-un mesaj transmis pe platforma X.

Ea a subliniat faptul că distrugerile au afectat nu doar clădiri rezidențiale, ci și „mai multe obiective de patrimoniu cultural – Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pechersk din Kiev, acoperișul Muzeului de Artă Arsenal și Studioul de Film Aleksandr Dovjenko”.

„Acest atac deosebit de cinic și brutal asupra unei mănăstiri protejate de UNESCO și a unui loc sacru al creștinismului ortodox arată cât de goale sunt afirmațiile lui Putin potrivit cărora Rusia ar fi apărătoarea valorilor tradiționale, creștine. Istoria ne-a arătat că viața umană și valorile universale au puțină importanță pentru Rusia imperialistă”, a adăugat Oana Țoiu.

Sursa X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський @ZelenskyyUa

Ministrul de Externe a afirmat totodată că astfel de acte de violență „nu reprezintă doar încălcări flagrante ale dreptului internațional, ci și un semn al disperării Rusiei în cadrul unui război de agresiune prost conceput și sortit eșecului”.

„Luna aceasta a fost marcată de cele mai sângeroase bombardamente asupra civililor ucraineni de la începutul războiului declanșat de Rusia. Eșuând pe plan militar, Rusia ucide civili și distruge patrimoniul”, a adăugat Oana Țoiu.

Ea a informat că, în cadrul discuției cu omologul său ucrainean, Andrii Sybih, a fost abordat și adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe care UE a început deja să îl pregătească.

„Obiectivul este adoptarea acestuia în cadrul Consiliului Afaceri Externe din iulie. Consolidarea cadrului de sancțiuni este extrem de relevantă în contextul actual. Este singurul răspuns posibil în fața escaladării revoltătoare a Rusiei, prin atacuri de amploare asupra civililor și infrastructurii din Ucraina, precum și a incidentelor de securitate recente din statele membre, inclusiv România. Având în vedere refuzul Rusiei de a se angaja în negocieri de pace semnificative, în ciuda eforturilor susținute ale SUA și UE, este necesară o solidaritate deplină cu partea agresată”, a precizat Oana Țoiu.

Reacția vine după ce Rusia a lansat în noaptea de 14 spre 15 iunie unul dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului, folosind sute de drone și zeci de rachete împotriva Ucrainei. Capitala Kiev a fost principala țintă, însă lovituri au fost raportate și în Harkov, Sumî și regiunea Kiev.

Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite. Printre victime se numără și cinci salvatori ucraineni uciși în timp ce interveneau la stingerea unui incendiu provocat de un atac anterior.

Ulterior, Rusia a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi lovit mănăstirea Pecerska Lavra din Kiev în timpul atacului aerian lansat asupra capitalei ucrainene. Complexul monastic, inclus în patrimoniul mondial UNESCO, a fost afectat de un incendiu izbucnit în timpul celui mai amplu atac rusesc asupra Kievului din ultimele două săptămâni.

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