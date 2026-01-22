O țară criticată repetat de Donald Trump îndeamnă Uniunea Europeană să creeze o armată comună. „Ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate”

Spania, una dintre țările NATO criticate în mod repetat de președintele Donald Trump pentru procentul din PIB alocat cheltuielilor militare, îndeamnă Uniunea Europeană să facă pași către crearea unei armate comune a blocului comunitar.

Spania îndeamnă UE să ia măsuri în vederea creării unei armate comune pentru blocul comunitar, ca măsură de descurajare, a declarat miercuri ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, într-un comentariu pentru Reuters, înaintea unei zile de întâlniri la Davos.

Regiunea ar trebui să se concentreze mai întâi pe reunirea activelor sale tangibile pentru a integra în mod adecvat industria sa de apărare, iar apoi să mobilizeze o coaliție a celor dispuși să participe, a afirmat ministrul de externe.

Îngrijorarea cu privire la disponibilitatea cetățenilor europeni de a se mobiliza militar este o „dezbatere legitimă”, dar șansa de a mobiliza o masă critică era mai mare la nivel de bloc decât la nivel național, a afirmat Albares, adăugând: „Un efort comun ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate”.

Comentariile vin înaintea unei reuniuni de urgență a liderilor UE, care va avea loc joi, la Bruxelles, pentru a coordona un răspuns comun la amenințările președintelui american Trump de a cumpăra sau anexa Groenlanda. Un purtător de cuvânt al Consiliului a confirmat miercuri seara că reuniunea va avea loc în ciuda anunțului făcut de Trump pe rețelele de socializare că el și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au „constituit cadrul unui acord”.

Comentariile lui Albares pot părea oarecum surprinzătoare, având în vedere că guvernul din care face parte a alocat printre cele mai scăzute procente din PIB cheltuielilor militare și cu apărarea, și a fost un critic al acordului convenit de NATO în iunie anul trecut de a crește la 5% ținta țărilor Alianței pentru astfel de cheltuieli.

În 2024, Spania a alocat doar 1,28% din PIB pentru cheltuielile militare, însă premierul Pedro Sanchez a declarat în octombrie anul trecut că procentul va ajunge la 2% până la finalul lui 2025. El a respins însă ținta de 5%, afirmând încă de la finalizarea negocierilor în iunie că țara sa a primit practic o derogare de la noul obiectiv și că pentru Spania el va fi de 2,1% din PIB.

„Trecerea de la 2% la 5% până în 2035 ar necesita cheltuieli suplimentare de 350 de miliarde de euro, care ar putea fi acoperite doar prin majorarea impozitelor pentru fiecare lucrător cu aproximativ 3.000 de euro pe an, eliminarea indemnizațiilor de șomaj, de boală și de maternitate, reducerea tuturor pensiilor cu 40% sau înjumătățirea investițiilor statului în educație”, a argumentat el.