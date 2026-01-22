search
Ce prevede acordul Trump-Rutte privind Groenlanda: zonele în care SUA ar putea desfășura operațiuni militare - The Telegraph

0
0
Publicat:

Planul în stilul Cipru-Marea Britanie va permite SUA să controleze părți ale insulei și să se extindă potențial în zone bogate în minerale.

Baza NATO din Groenlanda FOTO: X
Baza NATO din Groenlanda FOTO: X

Statele Unite vor controla anumite părți din Groenlanda, desemnându-le drept zone suverane în conformitate cu termenii unui acord propus și convenit la Davos.

Conform proiectului de acord care imită acordul dintre Marea Britanie și Cipru, bazele americane vor fi considerate teritoriu al SUA în regiunea arctică, potrivit The Telegraph.

Acordul, convenit miercuri seara între Donald Trump și Mark Rutte, secretarul general al NATO, va calma temerile danezilor că SUA se pregătesc să anexeze regiunea semi-autonomă.

Trump a refuzat într-o serie de interviuri să explice termenii acordului, dar a recunoscut că problema proprietății era „puțin complexă”.

Acordul-cadru ar permite Statelor Unite să desfășoare operațiuni militare, de informații și de instruire, facilitând în același timp unele dezvoltări locale, inclusiv potențiala exploatare a mineralelor rare, fără a solicita permisiunea Danemarcei.

Confirmând planul, o sursă diplomatică a declarat pentru The Telegraph: „Ideea era să-i oferim lui Trump un acord”.

Planul în stilul Cipru-Marea Britanie este considerat o soluție creativă la solicitarea lui Trump privind proprietatea asupra insulei, pe care o consideră importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea Americii.

Termenii acordului dintre Marea Britanie și Cipru acordă Marii Britanii suveranitatea asupra a două baze militare în scopuri strategice, acordând în același timp ciprioților din aceste zone drepturi similare cu cele din restul Republicii.

SUA au deja permisiunea de a construi și opera baze militare în Groenlanda, beneficiind în același timp de „libertate de operare” nelimitată între zonele de apărare desemnate, inclusiv aeriene, terestre și maritime.

În teorie, noul cadru propus ar permite SUA să controleze părți din Groenlanda și să se extindă potențial în zone bogate în minerale, râvnite de Trump.

Liderii militari ai NATO au sosit la Davos săptămâna aceasta cu scopul de a atenua tensiunile politice dintre Europa și Washington.

Miercuri, generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO în Europa, și-a informat omologii din alianță cu privire la evaluarea amenințărilor din jurul Groenlandei și din zona arctică în general.

La o reuniune la Bruxelles, el le-a spus colegilor săi generali că nu a existat o schimbare radicală în ceea ce privește amenințarea reprezentată de Rusia și China în nordul îndepărtat.

Cu toate acestea, generalul Grynkewich a subliniat că există lacune în supravegherea și detectarea rachetelor balistice, ceea ce reprezintă o preocupare specială.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat: „Secretarul general a avut o întâlnire foarte productivă cu președintele Trump, în cadrul căreia au discutat despre importanța crucială a securității în regiunea arctică pentru toți aliații, inclusiv pentru Statele Unite. Discuțiile dintre aliații NATO cu privire la cadrul menționat de președinte se vor concentra pe asigurarea securității Arcticii prin eforturile colective ale aliaților, în special ale celor șapte aliați arctici. Negocierile dintre Danemarca, Groenlanda și Statele Unite vor continua, cu scopul de a se asigura că Rusia și China nu vor câștiga niciodată un punct de sprijin – economic sau militar – în Groenlanda.”

