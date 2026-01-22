search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Mulți lideri UE cred că SUA nu mai este aliatul Europei. „Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis"

Publicat:

Guvernele europene au ajuns la o concluzie dificilă în privința alianței cu Statele Unite, după ce discuțiile legate de Groenlanda și tarifele au dus la tensionarea relațiilor.

UE admite că Trump nu mai este de partea sa FOTO Shutterstock
UE admite că Trump nu mai este de partea sa FOTO Shutterstock

Pe măsură ce liderii celor 27 de state membre ale UE se reunesc la Bruxelles pentru un summit de urgență joi, această evaluare predomină aproape în toate capitalele Europei, potrivit a nouă diplomați europeni. Acești oficiali provin din țări cu grade diferite de afecțiune istorică față de SUA și au subliniat că această percepție este cu atât mai puternică în locurile care au avut anterior cele mai strânse legături cu Washingtonul, scrie POLITICO.

Sentimentul de neliniște și scepticism persistă, iar summitul va continua, în ciuda declarației lui Donald Trump de miercuri seara că a încheiat un acord privind Groenlanda și că nu va impune tarife țărilor europene, subliniind cum întâlnirea a devenit mai mult decât o reacție la ultimul scandal.

Planurile președintelui SUA asupra Groenlandei, prezentate mai devreme în acea zi la Davos, Elveția, când a cerut „negocieri imediate” pentru a obține insula, au fost ultima picătură pentru mulți lideri. Pe parcursul primului an din al doilea mandat al său, aceștia s-au agățat de speranța că cele mai rele temeri despre țara care a susținut securitatea europeană din 1945 nu se vor materializa.

Dar momentul pentru a fi „prietenoși a trecut” și „a venit vremea să ne ridicăm împotriva lui Trump”, a declarat Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general NATO și fost prim-ministru al Danemarcei, pentru BBC Radio.

Mai mulți dintre diplomații cu care POLITICO a vorbit pentru acest articol, toți sub protecția anonimatului din cauza naturii sensibile a muncii lor, au spus că se simt trădați personal, unii dintre ei studiind sau lucrând în SUA sau promovând legături transatlantice mai strânse.

„Visul nostru american a murit”, a spus un diplomat european dintr-o țară care a fost printre susținătorii transatlantici ai blocului. „Donald Trump l-a ucis.”

Europa a realizat că SUA nu mai sunt de partea ei

Realizarea colectivă a Europei va fi probabil vizibilă la summit – nu doar prin deciziile potențiale de pregătire a unor măsuri comerciale de represalii împotriva SUA, în cazul în care Trump și-ar schimba din nou cursul și ar merge mai departe cu revendicările sale asupra Groenlandei.

Ea va fi evidentă și în declarațiile pe care liderii le vor face între ei în privat și apoi public. Președintele francez Emmanuel Macron a prefigurat acest lucru în propriul său discurs la Davos, afirmând că Europa are „instrumente foarte puternice” și „trebuie să le folosim atunci când nu suntem respectați și când regulile jocului nu sunt respectate”.

Discursul lui Trump de la Davos, în care a numit insula autoguvernată a Danemarcei „teritoriul nostru”, nu a temperat tensiunea cu 24 de ore înainte de reuniunea organizată în grabă la Bruxelles pentru a discuta răspunsul la dezintegrarea ordinii postbelice.

Deși Trump a exclus utilizarea forței militare pentru a ocupa Groenlanda, guvernele UE nu au considerat aceasta un recul, din cauza durității limbajului său despre Europa în general și a confirmării clare a intențiilor sale, potrivit a doi diplomați europeni.

Citește și: Cum au ajuns SUA și Europa în pragul unei crize diplomatice din cauza Groenlandei. Ce spunea Trump pe 4 ianuarie despre planurile sale

Trump și-a retras în cele din urmă amenințarea cu tarife împotriva celor opt țări europene pe care le considera obstacole în calea Groenlandei, dar până atunci lucrurile erau deja prea departe.

UE și-a creat „bazooka comercială” în 2023 pentru a face față amenințării percepute din partea țărilor considerate ostile, în special China, pe care o suspecta că folosește piețele și economia pentru a șantaja UE. Ideea că Bruxelles-ul ar folosi-o împotriva SUA era anterior de neconceput.

„Experimentăm o mare ruptură a ordinii mondiale”, a spus un diplomat de rang înalt dintr-o țară considerată aliat-cheie al Americii în UE. Liderii vor discuta despre „de-risking” față de SUA, un termen anterior rezervat relației UE cu Beijingul. „Încrederea s-a pierdut”, au spus aceștia.

Summitul ca „terapie”

Summitul va fi asemănător cu o „terapie”, a spus un oficial european familiarizat cu pregătirea Consiliului European. Va oferi liderilor oportunitatea de a răspunde concret discursului lui Trump de la Davos și revendicării sale ulterioare privind un acord.

Evaluarea că SUA nu mai este un aliat de încredere a venit treptat. Primele semne au apărut când administrația Trump a publicat Strategia sa de Securitate Națională la începutul lui decembrie, promițând să sprijine „partide patriotice europene” în detrimentul UE. (Ceea ce explică parțial de ce unii lideri europeni, precum Viktor Orbán din Ungaria, încă se agață de Trump.)

Apoi, Trump și-a reînnoit retorica privind Groenlanda, ambasadorul SUA în Islanda s-a autointitulat guvernator al celui de-al 52-lea stat american, iar Trump a trimis o scrisoare prim-ministrului norvegian Jonas Gahr Støre, în care spunea că eșecul de a fi recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace înseamnă că „nu se va mai simți obligat să se gândească doar la Pace”.

Un diplomat european de rang înalt a spus că inițial au fost convinși că scrisoarea era falsă. Autenticitatea ei a fost ulterior confirmată.

Doi diplomați seniori cu care POLITICO a vorbit separat au comparat situația actuală a SUA cu perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial.

„Cred că am trecut deja de München”, a spus unul, referindu-se la întâlnirea din 1938 în care Marea Britanie, Franța și Italia l-au împăcat pe Adolf Hitler permițându-i să anexeze Cehoslovacia. „Ne dăm seama că politica de conciliere nu mai este potrivită.”

Declinul brusc al prestigiului SUA a fost deosebit de dureros pentru Danemarca, pe care Trump a numit-o „nerecunoscătoare” la Davos.

Copenhaga a fost șocată de comportamentul său, fiind timp de decenii printre cei mai apropiați aliați ai Americii. Danemarca a trimis forțe în sprijinul SUA în unele dintre cele mai periculoase zone de conflict din Orientul Mijlociu, inclusiv provincia Helmand din Afganistan. Țara a suferit printre cele mai mari pierderi de vieți omenești raportat la populație.

