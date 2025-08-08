Marina Grițenko, medic militar care a salvat numeroase vieți pe câmpul de luptă, a fost ucisă pe 7 august în urma unui atac cu dronă efectuat de forțele rusești. Alături de ea și-au pierdut viața doi camarazi.

În dimineața zilei de 7 august a fost confirmată moartea Marinei Grițenko, în vârstă de 39 de ani, medic militar activ pe front. Din primele zile ale invaziei ruse, ea și fiica sa au locuit în muzeul regional din Cernihiv, protejând obiectele de patrimoniu. Jurnalistul Andrei Țaplienko a relatat pe canalul său de Telegram că Marina s-a înrolat în Forțele Armate ale Ucrainei după începerea ofensivei ruse asupra regiunii Cernihiv.

Cunoscuta sub numele de luptă „Meri”, ea a participat la operațiuni militare în regiunea Harkov și a fost decorată cu Ordinul „Pentru curaj”, gradul III. „În dimineața zilei de 7 august, un dron rusesc a ucis-o împreună cu doi camarazi”, a precizat Țaplienko, potrivit Dialog.ua.

Recunoaștere oficială și curaj pe front

Marina Grițenko făcea parte din Brigada 3 de asalt separată și pe 6 mai a primit personal distincția din mâinile președintelui Volodimir Zelenski. „A dovedit devotament și curaj, salvând viețile camarazilor pe linia întâi a frontului”, se arăta într-un comunicat oficial despre decorație.

Tragica pierdere a Marinei Grițenko aduce un omagiu sacrificiului medicilor militari care riscă totul pentru a salva vieți în războiul din Ucraina.

Întâlnirea Trump - Putin

Totodată, surse apropiate negocierilor au declarat că o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin este în curs de planificare.

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat joi, 7 august, că pregătirile pentru summit au început deja, iar întâlnirea dintre cei doi lideri este prevăzută „în următoarele zile”.

Informațiile privind organizarea summitului vin după ce au apărut zvonuri că Donald Trump ar fi condiționat întâlnirea cu Putin de o reuniune între liderul rus și Volodimir Zelenski. Președintele american a clarificat însă că nu impune această condiție și că obiectivul său principal este oprirea violențelor.