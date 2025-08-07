Breaking Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile” . Kremlinul anunță că au început deja pregătirile

O întâlnire între președintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin este prevăzută „în următoarele zile”, iar pregătirile pentru summit au început deja, a declarat joi, 8 august, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.

„La sugestia părții americane, s-a ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, și anume o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ushakov.

„În prezent, începem pregătirile concrete împreună cu colegii noștri americani”, a declarat acesta, potrivit Reuters.

Rusia nu a răspuns în schimb ideii americane privind o întâlnire tripartită între Trump, Putin şi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a adăugat oficialul rus.

Miercuri, președintele american a afirmat că va avea „foarte curând” o întâlnire cu Vladimir Putin, potrivit presei americane.

Trump a făcut demersuri pentru a repara relațiile cu Rusia și a încerca să pună capăt războiului, deși în declarațiile sale publice a oscilat între admirație și condamnarea aspră a lui Putin.