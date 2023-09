Radu Hossu, românul decorat de Volodimir Zelenski. Brașoveanul a fost omagiat pentru ajutorul dat Ucrainei și oamenilor săi

După ce a reușit să strângă de unul singur peste 600.000 de euro, bani pe care i-a transformat în echipamente care au ajutat la salvarea de vieți în Ucraina, brașoveanul Radu Hossu a fost decorat de președintele Volodimir Zelenski.

Brașoveanul Radu Hossu a fost decorat cu Ordinul de Merit gradul III, de către președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Brașoveanul este singurul civil din țara noastră care a primit o asemenea distincție din partea șefului statului vecin, greu încercat de agresiunea venită din partea Rusiei.

„Distincția primită din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin decretul care a fost semnat pe 4 septembrie anul acesta este o mare onoare pentru mine și, de fapt, este o recunoaștere a susținerii poporului român față de Ucraina, pentru că în spatele meu sunt zeci de mii de oameni care m-au susținut și au susținut demersul meu printr-un like, printr-un share pe Facebook, prin a vorbi cu prietenii lor care, într-un final, au ajuns să doneze și astfel să ajungem la o sumă de peste 600.000 de euro care s-au transformat în produse și echipamente care au ajutat la salvarea a mii de vieți”, a spus Hossu.

Radu Hossu s-a implicat în sprijinirea poporului ucrainean la numai două zile de la începerea războiului, din 26 februarie 2022, atunci când brașoveanul a început să scrie pe rețelele sociale Rezumatele de Noapte, ce sintetizau informațiile privind războiul din Ucraina.

Mii de vieți salvate cu ajutorul donațiilor strânse

Din august 2022 a început strângerile de fonduri pentru Ucraina, din care a oferit ucrainenilor aparatură medicală sau mașini de pompieri, între altele, cu care brașoveanul a mers, preț de câteva zile, din momentul în care a preluat-o, până la destinație, în Ucraina.

Tot din donații a fost amenajat Complexul Medical Oleg Gubal, deschis de curând în Ucraina, în vehicule speciale blindate.

„Am făcut asta nu pentru politicienii din Ucraina, nu pentru partidele de acolo și sigur nu pentru conducători, căci nu-mi trecea prin minte vreo clipă că voi primi o asemenea distincție. Am făcut-o pentru cei care apără ceea ce eu consider în datoria fiecăruia de apărat: regulile internaționale care spun că nu poți să spargi ușa vecinului și cu forța să-i iei casa. Apără lumea în care aș vrea să-mi cresc copiii”, a mai spus Radu Hossu.

Decorați de președintele Ucrainei au fost și Raed Arafat - șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, cu Ordinul pentru Merit Gradul III, alături de fostul ministru de externe Bogdan Aurescu - consilier al președintelui României pentru politică externă, și Luminița Odobescu - ministrul Afacerilor Externe al României. Aceștia au primit Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept gradul III.