Fortificaţii ridicate în jurul oraşului Sumî. Armata ucraineană evaluează riscurile unui posibil asalt rusesc

Ucraina îşi consolidează poziţiile defensive în nord-est, în jurul oraşului Sumî, ca răspuns la o posibilă intensificare a acţiunilor militare din partea Rusiei în acest sector al frontului. Deşi în prezent nu există o ameninţare iminentă asupra oraşului, comandanţii militari ucraineni avertizează că scenariile evoluţiei conflictului rămân deschise.

Generalul Oleg Apostol, comandantul trupelor de asalt aerian ale armatei ucrainene, a confirmat aceste informaţii într-un interviu acordat publicaţiei „Telegraf”, explicând că în zona Sumî situaţia este complicată, dar se află sub control.

„Este posibil ca inamicul să transfere rezerve suplimentare şi să încerce o ofensivă în acest sector? Fără îndoială. Dar, până la sfârşitul lunii iulie, nu putem vorbi despre o ameninţare directă la adresa oraşului Sumî, cu excepţia atacurilor cu artilerie sau drone”, a declarat Apostol.

În acest context, autorităţile locale, în coordonare cu structurile de apărare, sunt pregătite să intervină rapid în cazul deteriorării situaţiei de securitate. Evacuarea civililor va fi organizată în mod eficient, dacă va fi nevoie, susţine oficialul militar.

Generalul a făcut referire şi la un precedent relevant: oraşul Pokrovsk, din regiunea Doneţk, care, deşi se află sub presiune continuă de peste un an, nu a căzut în mâinile forţelor ruse. „S-au făcut pronosticuri sumbre, s-a vorbit despre o cădere inevitabilă a oraşului. Dar iată că ne-am menţinut poziţiile, în ciuda dificultăţilor evidente”, a spus Apostol.

Potrivit acestuia, realitatea războiului impune o adaptare constantă. „Trebuie să fim pregătiţi pentru orice turnură. Zicala e clară: dacă vrei pace, pregăteşte-te de război. Din păcate, în anii de după independenţă, am ignorat această lecţie. Abia în ultimul deceniu am început să înţelegem cât de esenţial este să investim sistematic în capacitatea de apărare, astfel încât, în momentul critic, armata să nu fie luată prin surprindere.”

Pe direcţia Sumî se desfăşoară în prezent o confruntare de tip poziţional, fără înaintări semnificative ale uneia dintre părţi.