Președintele CJ Ilfov apără edilii, în contextul nemulțumirii oamenilor privind noile taxe: „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru”

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, totodată șef al PNL Ilfov și vicepreședinte al organizației PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor în contextul nemulțumirilor generate de majorarea taxelor și impozitelor locale. Într-o postare pe Facebook, acesta subliniază că edilii nu sunt responsabili pentru aceste creșteri, deciziile fiind luate la nivel central.

„Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an. Cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”, a scris Hubert Thuma pe rețeaua socială.

Liberalul susține că primarii au ajuns să gestioneze consecințele unor decizii luate la centru. „S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local”, a precizat acesta.

Totodată, Thuma a arătat că taxele și impozitele locale nu reprezintă principala sursă de venit pentru administrațiile locale, mai ales în zonele dezvoltate. „Bugetele locale stau, în principal, pe două motoare: economia reală (impozitul pe venit care se redistribuie către comunități); investițiile și fondurile europene”, a explicat președintele CJ Ilfov.

În opinia sa, există alternative pentru consolidarea administrațiilor locale fără a pune o presiune suplimentară pe cetățeni.

„Dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase - să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit, creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație și investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv”, a mai afirmat Hubert Thuma.

În final, liderul liberal a transmis un mesaj de susținere pentru edili: „Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”.