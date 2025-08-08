Detalii ale ofertei de pace făcută Rusiei de către SUA

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff, a prezentat cu ocazia vizitei recente la Moscova o propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat publicația poloneză Onet, citată de presa ucraineană.

Citând surse nespecificate, Onet scrie că este vorba de o propunere pe care SUA a formulat-o în coordonare cu statele europene.

Jurnaliștii Onet au scris despre faptul că Moscova a primit o ofertă „foarte avantajoasă din partea administrației Trump”.

Potrivit surselor publicate, SUA ar fi propus Rusiei următorii termeni pentru un posibil acord în vederea păcii:

Un armistițiu, și nu un acord de pace;

Recunoaștere de facto a teritoriilor ocupate de Rusia prin amânarea chestiunii legate de acestea pe un termen de 49 sau 99 de ani;

Ridicarea majorității sancțiunilor impuse Rusiei și, pe termen lung, reluarea cooperării energetice – în special în ceea ce privește importurile de gaze și petrol rusesc.

Pe de altă parte, oferta SUA nu include o asigurare privind neextinderea NATO și nici promisiuni privind oprirea ajutorului militar pentru Ucraina.

În urma întâlnirii între trimisul special pentru Orientul Mijlociu al administrației Trump și Vladimir Putin, Trump l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe mai mulți lideri europeni pentru a-i anunța că intenționează să se întâlnească cu liderul rus „chiar săptămâna viitoare”.

Zelenski a confirmat la rândul său că au fost discutate potențiale formate pentru întâlniri la nivel înalt.

Kremlinul a relatat despre planuri pentru o întâlnire bilaterală Putin-Trump, dar a respins ideea unei întrevederi cu Zelenski în acest stadiu.

Anunțul privind o întâlnire iminentă între președintele rus și cel american vine în ajunul termenului limită stabilit de Casa Albă pentru ca Moscova să arate progrese în direcția încheierii războiului din Ucraina sau să riscă sancțiuni economice suplimentare din partea SUA.

Întrebat joi, la o conferință șa Casa Albă, dacă termenul limită de vineri va fi pus în aplicare, Trump a răspuns: „Depinde de el. Vom vedea ce are de spus. Depinde de el. Sunt foarte dezamăgit.”

„Nu-mi plac așteptările lungi. Cred că este păcat”, a adăugat el.

Riscul pentru Ucraina

Această evoluție a reaprins temerile Kievului de a nu fi lăsată pe margine de potențiale negocieri directe între Washington și Moscova.

În acest context, Zelenski a declarat a avut joi conversații telefonice cu mai mulți lideri europeni,

Uniunea Europeană nu ar trebui exclusă din negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, a subliniat el.

„Războiul are loc în Europa, iar Ucraina este o parte integrantă a Europei — suntem deja angajați în negocieri de aderare la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele relevante”, a declarat șeful statului ucrainean după o conversație telefonică cu cancelarul german Friedrich Merz.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că, în urma discuțiilor pe care trimisul special Steve Witkoff le-a avut cu Putin, guvernul SUA are o privire mai clară asupra termenilor în care Moscova ar fi pregătită să pună capăt războiului.

„Acum trebuie să le punem lângă ceea ce ucrainenii și aliații noștri europeni, dar în primul rând ucrainenii, desigur, sunt dispuși să accepte - și ceea ce încercăm să aflăm este cât de mult putem apropia aceste două poziții”, a declarat oficialul american pentru Fox Business.

„Dacă putem obține un nivel suficient de apropiat de ceea ce vor accepta ucrainenii și ceea ce vor accepta rușii, atunci cred că există oportunitatea ca președintele să aibă o întâlnire care să-i includă atât pe Putin, cât și pe Zelenski, pentru a încerca să închidem această chestiune”, a mai spus Rubio.

Acest nou efort diplomatic vine după ce Trump a intensificat presiunea asupra lui Putin prin impunerea unui tarif suplimentar de 25% asupra Indiei din cauza achiziilor de petrol rusesc, amintește Politico.

Volodimir Zelenski: Este momentul să punem capăt războiului

„Rusia pare acum să fie mai înclinată spre un armistițiu.Presiunea funcționează”, a declarat președintele ucrainean în discursul său de miercuri seară.

Însă, a avertizat el „cheia este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni în privința detaliilor – nici pe noi, nici Statele Unite”.

Zelenski își coordonează pozițiile cu partenerii europeni înainte de potențiale întâlniri la nivel înalt.

„Ucraina nu se teme de întâlniri și așteaptă aceeași abordare curajoasă din partea Rusiei”, a spus Zelenski. „Este timpul să punem capăt războiului. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”