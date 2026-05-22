Video Militarii care au doborât o dronă în Estonia au fost decorați de ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, i-a decorat pe militarii români implicați în misiunea desfășurată în Estonia, în cadrul căreia o dronă a fost doborâtă într-o operațiune considerată o premieră pentru aviația militară românească în afara teritoriului național.

În cadrul ceremoniei, Miruță a elogiat profesionalismul piloților și al întregii echipe participante la intervenție, subliniind impactul pozitiv pe care misiunea l-a avut asupra imaginii României în plan internațional.

„Domnul Pavelescu și domnul Crețu ați făcut ca toată România să se simtă mândră. Ați făcut ca la cel mai înalt nivel politic, diplomatic și militar să se vorbească despre ce ați reușit”, a declarat ministrul Apărării, potrivit TVR Info.

Radu Miruță a evidențiat faptul că succesul operațiunii a fost obținut în ciuda limitărilor logistice și a necesității de modernizare a Armatei Române.

„Ați demonstrat nu doar că spuneți că e nevoie de mai mult, că aveți nevoie de avioane de generație mai nouă sau de înzestrare suplimentară. Ce ați demonstrat? Că, cu ce aveți, ați reușit ceea ce alții, care au mai mult, nu reușesc”, a afirmat acesta azi.

Ministrul a insistat că meritul pentru reușita misiunii aparține întregii echipe militare implicate în operațiune, nu doar pilotului care a executat focul asupra dronei.

„Ați fost două avioane, dar sunt alte zeci de oameni care susțin echipa din care dumneavoastră ați fost atunci acolo sus”, a spus oficialul.

Totodată, Radu Miruță a anunțat că aceeași distincție acordată pilotului care a doborât drona va fi oferită și comandorului Crețu.

„Am luat decizia ca exact aceeași emblemă să-i fie acordată și domnului comandor Crețu. Voi semna ordinul pentru asta luni, la Ministerul Apărării”, a precizat ministrul.

La finalul discursului, ministrul Apărării și-a exprimat convingerea că militarii români vor continua să confirme profesionalismul Armatei Române în misiunile internaționale.

„Sunt absolut convins că de numele dumneavoastră se va mai auzi, în același context laudativ pentru Armata Română”, a declarat Radu Miruță.

Reamintim că o dronă care a intrat în spațiul aerian al Estoniei a fost interceptată și doborâtă de un avion de vânătoare românesc, aflat în misiune de poliție aeriană NATO în regiunea Mării Baltice, a anunțat ministrul Apărării al Estoniei, Hanno Pevkur. Incidentul s-a petrecut marți, 19 mai.