Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
O dronă de proveniență necunoscută, găsită pe o plajă din Bulgaria. Autoritățile verifică originea aparatului

O dronă de proveniență necunoscută a fost găsită, vineri, pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, din Bulgaria. Forțele de securitate au izolat zona și au chemat specialiști ai marinei, care au confirmat că aparatul nu conținea materiale explozive, notează Novinite. 

FOTO: Ministerul Apărării Bulgaria
FOTO: Ministerul Apărării Bulgaria

Dispozitivul, cu o lungime de aproape un metru, prezenta urme vizibile de coroziune și era lipsit de partea din spate și de o aripă, semn că petrecuse mult timp în apă. Drona nu avea însemne de identificare, iar oficialii au subliniat că nu reprezenta un pericol pentru populație.

Semnalarea a fost făcută în jurul orei 9:36, iar zona a fost imediat securizată. O echipă specializată de la baza navală din Burgas a verificat aparatul și a confirmat că acesta nu conținea materiale explozive. Ulterior, dispozitivul a fost transportat la baza navală pentru analize suplimentare, cu aprobarea șefului de stat major al marinei și în coordonare cu guvernatorul regional și șeful apărării.

Imaginile publicate de autoritățile de la Sofia sugerează că ar putea fi vorba despre o dronă de tip „Orlan”, model folosit de armata rusă pentru supraveghere și spionaj.

Nu este primul incident de acest fel. În luna august, o altă dronă militară a fost descoperită pe plaja Harmanite din Sozopol, ceea ce a dus la izolarea zonei de către poliție, după ce un turist a alertat autoritățile.

Europa

