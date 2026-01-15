search
Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina: „Este mai puţin pregătit să încheie un acord”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu că Ucraina, și nu Rusia, este cea care împiedică încheierea unui acord de pace. Liderul de la Casa Albă susține că Vladimir Putin ar fi gata să pună capăt războiului, în timp ce Volodimir Zelenski ar ezita să accepte o înțelegere.

Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina, nu pe Putin FOTO: Arhivă
Trump îl acuză pe Zelenski că blochează pacea în Ucraina, nu pe Putin FOTO: Arhivă

Într-un interviu exclusiv acordat miercuri agenției Reuters, în Biroul Oval, Donald Trump a spus că președintele rus Vladimir Putin este pregătit să încheie invazia Ucrainei, care durează de aproape patru ani. În schimb, potrivit lui Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi mai reticent.

„Cred că este pregătit să încheie un acord”, a spus Trump despre liderul de la Kremlin. „Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”.

Întrebat de ce negocierile conduse de SUA nu au reușit până acum să rezolve cel mai mare conflict teritorial din Europa de după Al Doilea Război Mondial, Trump a răspuns sec: „Zelenski”.

O relație tensionată cu liderul ucrainean

Declarațiile lui Trump sugerează o frustrare reînnoită față de președintele ucrainean. Cei doi au avut mult timp o relație instabilă, deși, potrivit Reuters, interacțiunile lor par să se fi îmbunătățit în primul an al mandatului lui Trump.

De-a lungul timpului, Trump s-a arătat uneori mai dispus să accepte asigurările lui Putin decât pe cele ale liderilor unor aliați ai SUA, lucru care a stârnit nemulțumiri la Kiev, în capitalele europene și chiar în rândul unor legislatori americani, inclusiv republicani.

În decembrie, Reuters relata că rapoartele serviciilor secrete americane continuau să avertizeze că Putin nu a renunțat la obiectivele sale de a cuceri întreaga Ucraină și de a revendica părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic. La acel moment, directorul Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a contestat aceste evaluări.

Negocieri dificile și presiuni asupra Kievului

După mai multe încercări eșuate, negocierile conduse de SUA s-au concentrat în ultimele săptămâni pe garanții de securitate pentru Ucraina după război, pentru a se asigura că Rusia nu va lansa o nouă invazie în cazul unui acord de pace. În linii mari, negociatorii americani au presat Ucraina să renunțe la regiunea Donbas din estul țării, ca parte a unei eventuale înțelegeri cu Rusia.

Oficialii ucraineni au fost profund implicați în discuțiile recente, conduse din partea SUA de trimisul special Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Unii oficiali europeni au pus însă sub semnul întrebării șansele ca Putin să accepte anumite condiții negociate recent de Kiev, Washington și liderii europeni.

Trump a declarat pentru Reuters că nu știe nimic despre o posibilă vizită la Moscova a lui Witkoff și Kushner, despre care Bloomberg a informat miercuri.

Posibilă întâlnire cu Zelenski la Davos

Întrebat dacă se va întâlni cu Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, săptămâna viitoare, Trump a răspuns afirmativ, dar a lăsat de înțeles că nu există planuri concrete. „Da, dacă va fi acolo”, a spus Trump. „Eu voi fi acolo”.

Întrebat de ce crede că Zelenski ezită în negocieri, președintele american nu a oferit detalii: „Cred că îi este greu să ajungă acolo”.

De cealaltă parte, Zelenski a exclus public orice concesii teritoriale către Moscova, afirmând că, potrivit constituției Ucrainei, Kievul nu are dreptul să cedeze niciun teritoriu.

