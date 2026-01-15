Video Apartamentele înghețate ale Ucrainei: cum supraviețuiesc locuitorii în ger la -15°C, fără electricitate, în lupta zilnică cu războiul. „Viața s-a oprit aici”

În mijlocul iernii, cu temperaturi care scad până la -15°C, locuitorii Kievului și ai orașului Borispil supraviețuiesc în apartamente fără electricitate și încălzire, după ce bombardamentele rusești au distrus infrastructura energetică a Ucrainei.

Jurnaliștii americani de la Associated Press au vizitat Borispil și Kievul pentru a realiza un reportaj despre consecințele bombardamentelor rusești asupra centralelor și substațiilor electrice, precum și eforturile muncitorilor din domeniul energiei de a restabili curentul în condiții extreme.

„Reparatorii lucrează în zăpadă, la temperaturi de -15 grade, de dimineața devreme până la miezul nopții”, a declarat Yuriy Bryzh, șeful filialei regionale Boryspil a companiei private DTEK, relatează focus.

Chiar și așa, echipa sa a reușit să restabilească alimentarea cu energie doar patru ore pe zi.

„Când oamenii pornesc simultan toate aparatele electrice, sistemul se suprasolicită și se strică din nou”, explică Bryzh.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a avertizat că orașul se confruntă cu cele mai lungi și extinse pene de curent de la începutul invaziei rusești din 2022. Unele locuințe rămân fără electricitate timp de zile întregi.

Pentru locuitori, iarna se transformă într-o luptă zilnică pentru supraviețuire. Mykhailo și Anna, oameni de știință în vârstă de 39 și 43 de ani, povestesc cum temperatura în dormitorul fiicei lor de cinci ani, Maria, scade până la -15 grade.

Au o sobă pe gaz pentru gătit, dar noaptea se adună cu toții într-un singur pat, sub toate păturile disponibile. Pentru a evita frigul, își duc fiica la serviciu, unde există un generator, deoarece grădinița Mariei nu are încălzire.

Zinaida Hlyga, 76 de ani, încălzește apă pe aragaz și o toarnă în sticle, pe care le ia cu ea în pat pentru a se menține caldă.

„Nu mă plâng, pentru că soldații noștri de pe front au mult mai greu”, spune ea.

„Desigur, este greu, dar dacă vă gândiți prin ce trec băieții în tranșee, veți înțelege că trebuie să înduri. Ce altceva poți face aici? Acesta este război.”, a adăugat femeia.

Tetyana Tatarenko, din Borispil, își vede casa aproape lovită de drone rusești și spune că acum este atât de frig încât „viața s-a oprit”.

Vecina ei, Raisa Dergachova, 89 de ani, locuiește singură și cântă la pian într-un frig teribil.

„Am supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial, iar acum ne lovește acest război teribil”, mărturisește femeia.

„Rușii bombardează centrale și substații mari. Înlocuirea echipamentelor, precum transformatoarele, poate dura luni întregi. Există două tipuri de eroi în Ucraina: militarii și lucrătorii din domeniul energiei”, spune analistul în sectorul energetic Dennis Sakwa, de la firma Dragon Capital.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că sectorul energetic va funcționa în regim de urgență pentru a face față consecințelor bombardamentelor și condițiilor meteo extreme. Un sediu special va coordona lucrările de restaurare a aprovizionării cu energie electrică și termică în Kiev.

În prezent, potrivit primarului Klitschko, aproximativ 400 de clădiri înalte din capitală rămân fără încălzire, iar locuitorii pot rămâne fără electricitate până la 10 ore pe zi.