 O adolescentă de 16 ani, hărțuită sexual de un robot în Germania. Polițiștii au confiscat aparatul | adevarul.ro
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O adolescentă de 16 ani, hărțuită sexual de un robot în Germania. Polițiștii au confiscat aparatul

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Un incident neobișnuit, în care un robot ar fi fost folosit pentru a hărțui sexual o adolescentă, este anchetat de poliția din Köln. Doi tineri sunt suspectați că au controlat dispozitivul de la distanță și au filmat scena, pe care ar fi transmis-o apoi în direct pe rețelele sociale.

Robotul "agresor sexual" descoperit în portbagajul celor doi suspecţi.
Robotul "agresor sexual" descoperit în portbagajul celor doi suspecţi. Foto: Poliţia Koln

Potrivit comunicatului Poliției din Köln, incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 23:45 în fața unui restaurant fast-food din centrul orașului.

Adolescenta de 16 ani se afla acolo împreună cu două prietene, în vârstă de 17 și 18 ani, când un robot roșu-auriu, înalt de aproximativ 1,20 metri, s-ar fi apropiat de ea din spate. Acesta ar fi atins-o pe fată în zona feselor și ar fi făcut mișcări repetate, cu tentă sexuală, în spatele ei.

Anchetatorii îi suspectează pe proprietarul robotului, un adolescent de 16 ani din Wegberg, și pe însoțitorul său, în vârstă de 19 ani, că au dirijat mișcările dispozitivului pentru a o agresa sexual pe fată. Cei doi ar fi filmat incidentul, l-ar fi transmis în direct pe rețelele sociale și ar fi comentat imaginile.

Polițiștii i-au găsit ulterior pe cei doi suspecți, dar şi robotul, care fusese pus în portbagajul unui Volkswagen de către proprietarul său. Agenții au confiscat dispozitivul și cele două telefoane mobile ale suspecților, au transmis reprezentanții autorităților din Köln, printr-un comunicat.

Poliția criminalistică verifică acum modul în care funcționa robotul și dacă mișcările sale au fost controlate intenționat de la distanță. Cazul este cercetat pentru suspiciunea de insultă cu caracter sexual, potrivit încadrării juridice din Germania.

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