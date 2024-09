Număr uriaș de morți și răniți în războiul din Ucraina. Motivul pentru care Rusia înregistrează cele mai mari pierderi

Războiul din Ucraina a intrat în luna februarie în al treilea an și nu sunt semne că ar urma să se încheie curând. Într-un material publicat în Independent jurnalistul independent Askold Krushelnycky menționează că numărul persoanelor care au murit sau au fost rănite a ajuns la 1 milion.

Cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial s-a soldat cu moartea sau rănirea a 1 milion de oameni, ceea ce înseamnă că a depășit cifra estimată de 140.000 care a rezultat din războaiele din fosta Iugoslavie din anii 1990, arată jurnalistul Krushelnycky.

Cifra îngrijorătoare a fost raportată de The Wall Street Journal, iar, conform jurnalistului, rapoartele publicate de sursa citată anterior sunt în general considerate corecte.

La baza acestor cifre se află „o estimare ucraineană confidențială” de la începutul anului, conform căreia numărul victimelor ucrainene se ridică la 80.000 de morți și 400.000 de răniți. Ziarul citează surse ale „serviciilor secrete occidentale” care apreciază că numărul rușilor care au murit ar fi de până la 200.000, cu 400.000 de răniți.

Cu toate acestea, Ucraina și Rusia nu fac publice informații privind numărul soldaților căzuți la datorie, însă fiecare țară implicată în conflictul sângeros a prezentat regulat rapoarte privind numărul de morți și răniți în tabăra inamică.

„Doar câțiva camarazi din o sută au rămas în viață”

În plus, Kievul și Moscova au catalogat drept extrem de exagerate cifrele prezentate de adversarii lor.

„Chiar și după ce am mers pe linia frontului și am vorbit cu sute de soldați obișnuiți, precum și cu ofițeri de rang inferior și superior, este imposibil pentru oricine, cu excepția câtorva persoane de la vârful conducerii militare și politice, să cunoască cifrele reale, și cu atât mai puțin pentru jurnaliști, oricât de experimentați ar fi aceștia în relatarea de pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Unii ofițeri și soldați ucraineni au declarat pentru The Independent pierderi îngrozitoare în rândul unităților lor. Mai multe unități au declarat pentru The Independent în acest an că doar câțiva camarazi din o sută au rămas în viață sau apți de luptă, în timp ce alții au vorbit despre rate ale pierderilor mult mai mici”, afirmă Askold Krushelnycky.

Conform jurnalistului, reprezentanți ai The Independent au mers în ultima lună în zonele de pe linia frontului din Donețk, inclusiv în orașul asediat Pokrovsk, și „a fost evident că numărul victimelor ucrainene a crescut foarte mult”.

Anul acesta, Moscova a recurs din ce în ce mai mult la drone explozive și la bombe ghidate „cu plantare” (n.red glide bomb). Bombele „cu plantare” pot transporta încărcături explozive de peste 450 de kilograme.

Rușii „nu fac niciun efort pentru a-și salva răniții”

Aceste bombe reușesc să transforme clădiri în ruine, iar soldații susțin că nici în buncăre nu se simt în siguranță.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Rusia a utilizat 800 de bombe ghidate „cu plantare” și aproape 3.000 de drone explozive în doar șapte zile la începutul lunii în curs, provocând pierderi militare și civile însemnate.

„Serviciile secrete occidentale, sursele independente și statisticile proprii ale Ucrainei, citate de WSJ, arată o disparitate evidentă între proporția de morți ruși și ucraineni și cea de răniți. În timp ce cinci din șase victime ucrainene sunt rănite, doar două din trei victime rusești ajung la spital, în timp ce o treime mor.

Acest lucru este evident și la linia frontului, unde ucrainenii fac mult efort și dau dovadă de mult curaj pentru a-și recupera răniții, astfel încât aceștia să poată fi tratați departe de focul direct de pe linia frontului. Aceștia sunt tratați de medici și asistente, care dispun de suficiente resurse pentru a efectua operații simple care pot menține pacienții în viață până când sunt transportați la un spital în toată regula”, mai precizează jurnalistul.

Pierderile suferite de Rusia sunt mult mai mari, întrucât comandanții își trimit oamenii în atacuri sinucigașe, fără să țină cont de numărul de morți sau răniți, deoarece Vladimir Putin nu are de suferit din punct de vedere politic într-o țară strâns controlată de poliția sa secretă, susține Krushelnycky.

„Soldații ucraineni au declarat deseori pentru The Independent și pentru alte mijloace de informare în masă cât de cunoscuți sunt rușii pentru că nu fac niciun efort pentru a-și salva răniții sau pentru a-și aduce înapoi morții. O problemă frecventă semnalată de soldați și de alte persoane aflate în apropierea liniei frontului, în special vara, este mirosul de cadavre rusești în putrefacție”, a mai adăugat acesta.

Ucraina are „doar aproximativ un sfert din populația Rusiei”

Totodată, Ucraina este o țară mică în comparație cu Federația Rusă.

„Spre deosebire de Rusia, există libertate de exprimare, precum și o presă funcțională care nu se limitează la a repeta propaganda guvernamentală. Înmormântările militarilor și femeilor care au murit nu sunt ascunse, așa cum se întâmplă în Rusia, și sunt deseori ținute în prezența unei mulțimi mari de oameni.

Aceste realități înseamnă că ar fi dificil să se ascundă pierderile ucrainene dacă acestea s-ar apropia de amploarea celor din Rusia.

Dar, deși Ucraina, conform propriilor relatări independente, a înregistrat mult mai puține victime decât rușii, impactul demografic este uriaș, deoarece țara are doar aproximativ un sfert din populația Rusiei, de 145 de milioane de locuitori”, a mai precizat jurnalistul.

Este cunoscut faptul că pe frontul din Ucraina au fost trimiși inclusiv deținuți ruși, iar conform jurnalistului aceștia s-au numărat printre cei căzuți la datorie.

„O mare parte din victimele Moscovei sunt din numeroasele regiuni etnice ale Federației Ruse sau din comunitățile etnice ruse îndepărtate și sărace. Acestea au o influență politică redusă sau inexistentă pentru a se plânge că membrii comunităților lor sunt folosiți drept carne de tun.

În schimb, majoritatea celor care au sărit în apărarea Ucrainei atunci când Rusia a invadat-o pentru prima dată în 2014 și apoi când a reaprins conflictul în 2022 au fost voluntari și s-au numărat printre cei mai buni și mai inteligenți oameni ai țării - genul de bărbați și femei de care orice națiune ar fi mândră și pe care se bazează pentru a construi un viitor mai bun. Pierderea lor va fi resimțită de Ucraina pentru multe decenii de acum înainte”, a mai indicat jurnalistul.