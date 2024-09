Un tânăr soldat rus a înregistrat un mesaj video de pe front și i-a sfătuit pe alți conaționali să nu semneze un contract și să nu plece la război, deoarece sunt puține șanse să se întoarcă în viață.

Un prizonier rus a înregistrat un mesaj video pentru ruși și a vorbit despre experiența sa de a participa la războiul cu Ucraina. El îi avertizează pe alții să nu călătorească pe front, spunând că este un bilet unic. El a semnat un contract pe un an, dar a fost o farsă, scrie dialog.

Mercenarul a recunoscut că a fost instruit să piloteze drone, dar a fost trimis la un asalt de infanterie în Volchansk. El nu a avut nicio șansă să își folosească cunoștințele, deoarece nu existau drone.

„Semnezi un contract pentru un an, dar în realitate - până la sfârșitul SWO. Ajungi într-un batalion penal. Am fost învățat să pilotez drone, după care am fost dus la Volchansk, pe linia frontului, iar cunoștințele mele despre drone nu mi-au fost de mare folos, pentru că oricum nu aveam drone. Când eram în subsol, ne gândeam că ar fi fost mai bine să mai servim încă 10 ani, doar ca să ieșim din acest iad”, a povestit soldatul.

„Nu mergeți la SWO: este o moarte fără niciun sens. Peste 20 de ani, nimeni nu-și va aminti de tine, la fel cum victimele războiului din Afganistan au fost uitate de mult. Nimeni nu poate spune de ce și pentru ce au murit oamenii în acel război. Va fi la fel și cu acesta”, - au comentat despre recunoașterea soldatului rus autorii canalului