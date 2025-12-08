Video Alternativă la aglomeraţia de pe Valea Prahovei. Drumul de 25 de kilometri care îi va scuti pe șoferi de nervi și timp pierdut în trafic

Drumul pe Valea Prahovei este considerat unul periculos. Din fericire, se conturează o alternativă pentru a ajunge mai ușor la munte: un drum județean lat de opt metri, care acoperă, parțial, județele Braşov şi Prahova.

Un drum de 25 de kilometri, aflat în construcție, care face legătura între între zona Brădet a municipiului Săcele din judeţul Braşov şi localitatea Valea Doftanei din judeţul Prahova, se prefigurează a deveni alternativa - fără acces pentru camioane de mare tonaj - pentru DN1, potrivit unei postări recente pe pagina de Facebook a lui Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

„Alternativa DN1. Valea Doftanei. Județul Brașov. Investim în infrastructura”, se arată în mesajul care însoțește imaginile de pe șantier, distribuite pe rețeaua socială în data de 4 decembrie.

Potrivit președintelui CJ Brașov, se lucrează în ritm bun pentru realizarea carosabilului care va facilita traznitul dinspre Brașov către Câmpina și Bucuresti (și invers) pentru soferii ce doresc să evite Valea Prahovei.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 1 februarie 2029, însă autorităţile speră să fie gata mai devreme, în 2028.

Amintim că, pe 3 decembrie, polițiștii anunțau că circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând pe 6 noiembrie, pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, în zona oraşului prahovean Comarnic. Măsura a fost instituită pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului.

O alunecare de teren a afectat atunci terasamentul drumului.