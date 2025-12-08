Premierul Japoniei a promis un răspuns „ferm” după ce avioane ale Chinei ar fi țintit cu radare avioane de vânătoare japoneze

Ambasadorul Chinei a fost convocat de Tokyo în urma unui presupus incident în weekend în care avioanele de vânătoare chinezești J-15 ar fi țintit cu radarele lor avioane de vânătoare japoneze în contextul unor exerciții militare în apropiere de insula japoneză Okinawa, în extremitatea sudică a arhipelagului nipon, relatează The Guardian.

Disputa diplomatică dintre Japonia și China s-a adâncit în weekend, după ce avioanele militare chineze ar fi îndreptat radarele asupra avioanele de vânătoare japoneze.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că va „răspunde calm și hotărât” la presupusul incident, promițând că țara sa va lua toate măsurile posibile pentru a consolida supravegherea maritimă și a spațiului aerian și a monitoriza îndeaproape activitățile militare ale Chinei. Ministerul japonez de Externe al țării l-a convocat duminică pe ambasadorul Chinei. Guvernul chinez a respins categoric acuzațiile Japoniei, anunțând că va depune la rândul său „proteste energice”.

Răspunzând acestor acuzaţii, marina chineză a afirmat că „ele sunt complet contrare realităţii” şi a cerut Japoniei „să înceteze imediat calomniile şi defăimările”

Presupusul incident a avut loc la sud-est de principalele insule din Okinawa, unde Armata Populară de Eliberare (PLA) a anunțat exerciții militare. Ministerul japonez al Apărării a declarat că a înregistrat aproximativ 100 de decolări de avioane de vânătoare de pe portavionul chinez Liaoning.

Ministerul a declarat că avioanele de vânătoare chinezești J-15 de pe acel portavion și-au îndreptat radarul către avioanele japoneze F-15 de două ori - la ora 16:32 și din nou aproximativ două ore mai târziu, sâmbătă. Confirmarea vizuală nu a fost posibilă din cauza distanțelor implicate, a precizat acesta, și nu s-au produs pagube sau răniri.

Țintirea cu radarul de control al focului este unul dintre cele mai amenințătoare acțiuni pe care le poate întreprinde o aeronavă militară, întrucât semnalează un potențial atac, forțând aeronava vizată să ia măsuri de evitare.

Este prima dată când Ministerul Apărării din Japonia a dezvăluit o astfel de acțiune din partea avioanelor de război chineze, a relatat agenția de știri japoneză Kyodo.

Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminică incidentul ca fiind „periculos și extrem de regretabil”.

„Aceste iluminări radar au depășit ceea ce este necesar pentru zborul în siguranță al aeronavelor”, a spus el.

Duminică, viceministrul de externe Funakoshi Takehiro l-a convocat pe ambasadorul Chinei, Wu Jianghao, și „a protestat vehement că astfel de acte periculoase sunt extrem de regretabile”, potrivit ministerului.

Cum se apără China

China a contestat afirmațiile Japoniei, numind-le „complet incompatibile cu faptele”, acuzând în schimb forțele de autoapărare ale Japoniei că au „urmărit și hărțuit în mod rău intenționat” grupul de portavioane Liaoning în timp ce acesta efectua exerciții de antrenament.

Partea japoneză „trimitea în mod repetat aeronave pentru a pătrunde în zonele de exerciții și antrenament pe care China le demarcase și anunțase în prealabil”, a declarat duminică colonelul Zhang Xiaogang, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din China.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat duminică Japoniei să „înceteze imediat mișcările sale periculoase de hărțuire în timpul exercițiilor și antrenamentelor militare normale ale Chinei”.

„Partea japoneză, prin exagerarea așa-numitei probleme a «iluminării cu radar», face în mod deliberat o acuzație falsă împotriva Chinei pentru a acumula tensiuni și a induce în eroare comunitatea internațională”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Incidentul este cel mai recent din ultimele săptămâni de dispute bilaterale în spirală, care au început după ce comentariile lui Takaichi - conform cărora un atac al Armatei Populare de Eliberare asupra Taiwanului ar putea declanșa implicarea militară japoneză în conflict - au stârnit indignare în China.

Insistând că Japonia își poate exercita dreptul la autoapărare colectivă – sau să vină în ajutorul unui aliat – Takaichi a declarat că Tokyo trebuie să „anticipeze cel mai rău scenariu” în Strâmtoarea Taiwan. Remarcile l-au determinat pe Donald Trump să-l îndemne pe Takaichi să evite escaladarea ulterioară a disputei cu China.

Takaichi a refuzat să-și retragă declarațiile, spunând că poziția Japoniei nu s-a schimbat. Constituția postbelică a Japoniei interzice folosirea forței ca mijloc de soluționare a disputelor internaționale, dar un amendament din 2015 – adoptat pe vremea când mentorul lui Takaichi, Shinzo Abe, era prim-ministru – permite Japoniei să exercite autoapărare colectivă în anumite situații, chiar dacă nu este atacată direct.

Drept răspuns, Beijingul a inițiat o serie de măsuri diplomatice și economice de represalii, inclusiv reintroducerea unei interdicții asupra exporturilor fructelor de mare japoneze și trimiterea de nave și avioane militare și ale pazei de coastă în apele disputate ale Insulelor Senkaku și în apropierea teritoriilor japoneze din Okinawa, aflate în apropiere de Taiwan. Mass-media de stat chineză a relansat, de asemenea, o campanie care pune la îndoială revendicările teritoriale ale Japoniei asupra lanțului de insule Ryuku, care include și Okinawa.