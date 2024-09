Din cei 91 de indieni care s-au lăsat ademeniţi de promisiunile ruşilor pentru a lupta alături de ei împotriva Ucrainei, mulţi sunt răniţi şi înspăimântaţi, în timp ce alţii au murit. Răniţi, dar în viaţă, ei descriu o realitate de neimaginat.

Potrivit autorităţilor indiene, săptămâna trecută Rusia a externat mai mulţi indieni răniţi dintre cei 91 care au fost păcăliți să lupte pentru Putin în războiul cu Ucraina. Câțiva dintre aceștia s-au întors acasă, dar procesul de aducere în India, care este în curs de desfăşurare, merge destul de greu, relatează BBC, care a obţinut mărturiile mai multor indieni care au luptat în Ucraina.

„Nu sunt sigur dacă mă voi întoarce în siguranță sau într-o cutie. Vă rog, salvați-mă!”, este mesajul pe care Urgen Tamang, un fost soldat indian, l-a trimis din afara unui oraș din sudul Ucrainei, cu câteva zile înainte de a fi lăsat la vatră de pe linia frontului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

El este unul dintre cei 91 de indieni care au semnat un contract cu armata rusă. Cei mai mulți dintre ei provin din familii sărace și au fost ademeniți cu promisiunea de bani și locuri de muncă, agenţii de recrutare spunându-le că vor munci ca „ajutoare” în armata rusă. În schimb, au fost trimiși în zona de război, fiind repartizaţi în diferite zone ale Ucrainei care se aflau sub controlul Rusiei, unde au trebuit să se descurce printre minele de teren, dronele, rachetele și atacurile lunetiștilor, cu o pregătire militară redusă sau inexistentă.

Nouă indieni au murit până acum în conflict, iar autoritățile indiene spun că au arestat 19 persoane pentru trafic de persoane.

„Nu pot să cred că am ieşit de acolo"

În iulie, în urma unei vizite a prim-ministrului indian Narendra Modi la Moscova, în timpul căreia acesta a abordat problema cetăţenilor indieni cu președintele Vladimir Putin, în baza relaţiilor cordiale pe care le au cele două ţări, Rusia a promis eliberarea rapidă a tuturor indienilor care luptă în armata sa.

De atunci şi până în prezent, au fost eliberaţi de contracte 45 dintre ei. Unii s-au întors în siguranță acasă, în timp ce alții încă aştepată, procesul de întoarcere în India fiind extrem de greoi.

Sunil Karwa, un electrician din Rajasthan înrolat în armata rusă în februarie 2024, a fost detașat în apropiere de Bakhmut, un oraș din estul Ucrainei în care au avut loc lupte intense. Aflat pe aeroportul din Moscova în aşteptarea zborului care să îl ducă acasă, el a descris scene înfiorătoare de pe front, mărturisind că cel mai afectat a fost atunci când un indian pe care îl cunoştea, dintr-un sat vecin cu al său, a fost împușcat pe câmpul de luptă.

„L-au trimis înapoi pe linia frontului la 15 zile după ce a fost rănit și a leșinat pe câmp. Acum este paralizat. (...) Nu pot să cred că am ieșit de acolo”, a spus el.

La fel ca el, majoritatea celorlalți recruți erau muncitori cu vârste cuprinse între 19 și 35 de ani, care erau angajați de agenți cu sediul în India, Dubai și Rusia. Ei spun că documentele care li s-au dat erau în rusă, o limbă pe care nu o înțelegeau. Cu toate acestea, le-au semnat, în speranța de a obține oportunități mai bune.

„Procesul a fost atât de rapid... Doar câteva semnături și fotografii și eram înrolaţi” a mai povestit Sunil Karwa pentru BBC.

Un alt cetăţean indian, Raja Pathan, s-a înrolat în armată ca ultimă soluție în februarie, după ce un consultant în educație l-a păcălit să se înscrie la un colegiu inexistent. „Când am ajuns acolo, am văzut bannere care anunțau recrutări pentru armată. Până atunci, cheltuisem atât de mult timp și bani, încât am decis să mă înrolez oricum”, a spus el.

Moartea a doi prieteni l-a determinat în cele din urmă pe Raja Pathan să ceară anularea contractului şi a fost printre puţinii norocoşi, pentru că a şi fost eliberat în august, cu ajutorul unui comandant rus înțelegător, care i-a facilitat ieșirea. În prezent s-a stabilit la Moscova şi îi ajută pe alți indieni să scape de acolo.

Au filmat un videoclip în care cereau ajutor

Mohammad Sufyan din satul Telangana, aflat în sudul Indiei, s-a întors acasă pe 12 septembrie, împreună cu alți cinci bărbați.

„La început, nu am putut vorbi cu familia mea timp de 25 de zile”, şi-a început el mărturisirea, povestind apoi cel mai dureros moment prin care a trecut, atunci când prietenul său, Hemil Mangukiya, a fost ucis chiar sub ochii lui.

„Se afla la doar 15 metri de mine, săpând un șanț lângă Krynky (în Kherson), când a aterizat o rachetă. (...) I-am pus cadavrul în camion cu propriile mele mâini. După ce am văzut cadavrul prietenului meu, nu am mai avut puterea să fac nimic”, a spus el.

După acest incident, Mohammad Sufyan și alți indieni blocați acolo au postat pe reţele de socializare un videoclip în care cereau ajutor, care a ajuns la deputatul indian Asaduddin Owaisi, iar acesta a ridicat problema la Ministerul Afacerilor Externe.

Unul dintre bărbaţii care au revenit în India odată cu Mohammad Sufyan a povestit şi el despre momentele de groză de pe front.

„Acum săpai un șanț, iar în următorul minut lovea artileria grea şi ardea totul. Era doar o chestiune de noroc dacă te lovea pe tine sau pe altcineva. (...). Comandantul meu îmi tot spunea: «Folosește mâna dreaptă pentru a trage, folosește mâna stângă pentru a trage, trage în sus, trage în jos...». Nu atinsesem niciodată o armă. Era extrem de frig și, cu arma în mâna stângă, am sfârșit prin a mă împuşca în picior”, spunea bărbatul.

Acum, întors în Kashmir, el vorbește despre cum comandantul său l-a acuzat că s-a împușcat în mod deliberat pentru a evita să meargă pe linia frontului. „Dar sunt norocos că nu m-am dus să lupt. Patru oameni din tabăra mea au murit într-un atac atunci. Aș fi putut fi unul dintre ei”, a spus el.

Deși eliberările recente au venit ca o binecuvântare pentru mulți, disperarea celor aflaţi în că în Rusia creşte pe măsură ce trece timpul.

Urgen Tamang, care s-a alăturat armatei ruse în ianuarie, a declarat pentru The Indian Express că 13 din cei 15 membri ai unității sale care nu erau ruși au murit. Faptul că a fost trimis pe linia frontului de cel puțin două ori după ce a semnat scrisoarea de eliberare din funcție în august l-a adus în pragul disperării şi nu crede că va mai ajunge în viaţă acasă.