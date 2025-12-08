Ministrul german al Apărării vine în România, într-o vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cu cine se întâlnește

Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, vizitează marți, 8 decembrie, Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, unul dintre punctele strategice esențiale pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic. Vizita oficială are loc în contextul cooperării militare strânse dintre România și Germania și al consolidării prezenței NATO în regiunea Mării Negre.

La 65 de ani, cu un stil direct și fără ocolișuri, Boris Pistorius s-a impus ca unul dintre cei mai populari politicieni din Germania — un rezultat surprinzător pentru un social-democrat dintr-un guvern condus de creștin-democrați și într-o țară cu reticență tradițională față de reînarmare.

Într-un context în care Partidul Social-Democrat (SPD) se confruntă cu cel mai slab rezultat electoral din ultimele decenii, iar sprijinul pentru guvern abia depășește 25%, Pistorius reușește să transmită încredere și stabilitate, atrăgând atenția atât în plan intern, cât și pe scena internațională.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, oficialul german va fi aşteptat în baza militară de premierul Ilie Bolojan, principala temă a discuţiilor fiind situația de securitate din regiune, colaborarea bilaterală în domeniul apărării și contribuțiile comune la misiunile NATO.

În contextul demisiei cu cântec a lui Ionuţ Moşteanu şi numirea lui Radu Miruţă ca ministru interimar, la întâlnire va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Sorin Dan Moldovan, a transmis MApN.

După discuții, premierul Ilie Bolojan și ministrul german al Apărării vor susține declarații de presă comune, în care vor prezenta concluziile și direcțiile de cooperare stabilite cu prilejul vizitei.