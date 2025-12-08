Vreme schimbătoare în perioada următoare: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Meteorologii anticipează pentru intervalul cuprins între 8 şi 21 decembrie o vreme schimbătoare, cu valori termice peste mediile multianuale în majoritatea regiunilor, în primele zile din această săptămână, iar ulterior o răcire a regimului termic.

În Banat, intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile, tendinţa va fi de încălzire, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 9 - 10 grade în prima zi, până spre 13 - 14 grade, în 10 decembrie. După această dată se va răci uşor, însă prezenta estimare indică şi pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 10 grade, cu menţiunea că spre finalul intervalului de anticipaţie incertitudinea creşte foarte mult. Media temperaturilor minime se va menţine la 2 - 3 grade până în 12 decembrie, va scădea la zero grade - un grad, spre mijlocul lunii decembrie, iar spre finalul intervalului, cel mai probabil vor fi valori în jurul a zero grade. Probabilitatea de a avea precipitaţii pe arii mai extinse va fi în creştere după 18 decembrie. Până atunci, doar cu totul izolat, vor fi ploi slabe sau burniţă şi asociată cu nebulozitatea stratiformă.

În Crişana, perioada următoare va fi caracterizată de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele zile, tendinţa va fi de încălzire uşoară, de la o medie regională a temperaturilor maxime de 8 - 9 grade, până spre 12 - 13 grade, pe data de 10 decembrie. Ulterior, se va răci uşor, însă prezenta estimare indică şi pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 9 grade, cu menţiunea că spre finalul intervalului de anticipaţie incertitudinea creşte foarte mult. Media temperaturilor minime se va menţine la 2 - 3 grade, până în 12 decembrie, apoi va scădea spre zero grade. Probabilitatea de a avea precipitaţii pe arii mai extinse va fi în creştere după 18 decembrie, iar până atunci, izolat, vor fi ploi slabe sau burniţă, asociată cu nebulozitate accentuată.

În Transilvania, intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale. În primele două zile, media temperaturilor maxime va fi de 7 - 8 grade, va creşte uşor, în 10 şi 11 decembrie, când sunt estimate şi valori în jurul a 10 grade, după care se va reveni la o medie zilnică de 7 - 8 grade. Spre finalul intervalului de anticipaţie, incertitudinea creşte foarte mult, iar o posibilă răcire ar putea să apară după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menţine la un grad, cel mult doua grade, până în 12 decembrie, apoi sunt estimate valori preponderent negative - valori în general cuprinse între -3 şi zero grade. Probabilitatea de a avea un episod cu precipitaţii pe arii mai extinse va fi în creştere după data de 18 decembrie. Până la acel moment, cu totul izolat, îndeosebi în prima săptămână, se vor semnala ploi slabe sau burniţă şi nebulozitate ridicată.

În Maramureş, luni şi marţi (8 şi 9 decembrie), media temperaturilor maxime va fi 8 grade, va creşte uşor în 10 şi 11 decembrie, când sunt estimate şi valori în jurul a 10 grade, apoi se va reveni la o medie zilnică de 7 - 8 grade. Spre finalul intervalului, ar fi posibilă o scădere a temperaturilor maxime, iar media temperaturilor minime se va menţine la valori de 2 - 3 grade, până în 12 decembrie, ulterior fiind estimate valori preponderent negative, în general de -1 şi zero grade. Ploi slabe şi burniţă vor mai fi în perioada 8 - 13 decembrie, însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor pe arii mai extinse va fi în creştere după ziua de 18 decembrie.

În Moldova, în primele două zile din intervalul de referinţă, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 7 grade, destul de apropiată de normalul climatologic, însă o încălzire a vremii se va produce în 10, 11 şi 12 decembrie (îndeosebi în zona de deal), când media regională a maximelor va tinde spre 10 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne în medie de 6 - 8 grade, însă spre finalul intervalului de anticipaţie (după 20 decembrie) ar fi posibil un proces de răcire, ce ar implica temperaturi mai scăzute. Temperaturile minime în general se vor situa în jurul a zero grade, cu excepţia perioadei 10 - 12 decembrie, când acestea se vor încadra între două şi patru grade. Precipitaţii slabe (burniţă sau ploaie) vor fi pe arii restrânse în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse va fi mai mare după 18 decembrie.

În Dobrogea, la începutul perioadei analizate, media temperaturilor maxime va fi de 6 - 8 grade, apropiată de normalul climatologic. O încălzire a vremii se va produce în zilele de 10 şi 11 decembrie, când media regională a maximelor va tinde spre 10 - 11 grade. După aceste zile, prezenta estimare indică valori termice diurne ce se vor menţine peste 8 - 9 grade în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile minime, cu mici variaţii de la un interval la altul vor prezenta o medie cuprinsă în ecartul 2 - 4 grade, o scădere de temperatură, atât la valorile minime, cât şi la maxime fiind posibilă după 20 decembrie. Precipitaţii slabe (burniţă sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 - 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitaţii ar putea să apară după 19 decembrie, iar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi în creştere şi în ultimele zile de anticipaţie.

În Muntenia, în primele două zile, pe fond de nebulozitate, media temperaturilor maxime nu va depăşi 7 - 8 grade, însă o încălzire a vremii se va produce în special în zonele de deal pe 10, 11 şi 12 decembrie, astfel încât media pe întreaga regiune va urca la 10 - 11 grade. După aceste zile mai calde în zonele deluroase, vor urma valori termice diurne cu alternanţe de la un interval la altul, dar în general, media se va menţine la 8 - 9 grade. Media temperaturilor minime va fi de la un grad la două grade în cea mai mare parte a intervalului, ceea ce înseamnă că sunt posibile şi valori termice negative, mai probabile şi pe arii mai extinse la mijlocul lunii decembrie şi după data de 20 decembrie. Precipitaţii slabe (burniţă sau ploaie) vor fi posibile cu totul izolat în primele zile ale intervalului (8 - 12 decembrie). Un posibil episod cu precipitaţii ar putea să apară după 19 decembrie (probabilitate de apariţia a precipitaţiilor în creştere în ultimele zile de anticipaţie).

În Oltenia, intervalul va fi caracterizat de un regim al temperaturilor peste mediile multianuale în toată perioada. Astfel, cele mai ridicate valori sunt estimate în zilele de 10, 11 şi 12 decembrie, când media maximelor va urca la 11 - 12 grade, însă această medie va rezulta din maxime de temperatură de până la 14 - 15 grade în dealurile subcarpatice şi de numai 6 - 8 grade în zonele cu ceaţă. După această dată se va răci uşor, însă prezenta estimare indică şi pentru a doua decadă a lunii decembrie temperaturi maxime în medie de 8 - 9 grade, cu menţiunea că spre finalul intervalului de anticipaţie incertitudinea creşte foarte mult, iar o tendinţă de răcire ar fi după 20 decembrie. Media temperaturilor minime se va menţine uşor pozitivă (între un grad şi doua grade), până în 12 decembrie şi va scădea la valori în jurul a zero grade în restul perioadei. Probabilitatea de a avea precipitaţii va fi redusă în cea mai mare parte a intervalului, cu excepţia ultimelor zile (19 - 21 decembrie), când ar fi posibil un episod cu precipitaţii.

La munte, încălzirea vremii se va resimţi încă din primele zile ale săptămânii, astfel că, de la o medie a temperaturilor maxime de 3 - 4 grade, se va ajunge la valori de 8 - 10 grade, în perioada 10 - 15 decembrie, cu mult peste normalul climatologic specific acestei date. Ulterior, se va semnala o răcire treptată a vremii, până spre o medie a maximelor de cel mult două grade, la finalul intervalului de anticipaţie. Temperaturile minime vor fi preponderent negative, cu excepţia perioadei 10 - 14 decembrie, când media acestora va urca până la un grad. Precipitaţii slabe (burniţă, ploaie sau lapoviţă) vor fi pe arii restrânse, în primele zile ale intervalului, însă probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse va fi mai mare după ziua de 18 decembrie.