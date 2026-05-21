Cristiano Ronaldo a câștigat titlul în Arabia Saudită în ultima etapă. Portughezul a reușit o dublă în meciul decisiv

Echipa de fotbal Al Nassr a terminat joi seară campionatul din Arabia Saudită pe primul loc. În ultima etapă, echipa lui Cristiano Ronald a dispus acasă, la Riad, de Damac cu scorul de 4-1. Portughezul a marcat ultimele două goluri, în minutele 63 și 81.

Al Nassr, formație pregătită de portughezul Jorge Jesus, a terminat prima în Saudi Pro League, cu 86 de puncte.

Pe locul secund a încheiat cursa celor 34 de etape formația Al Hilal, cu o zestre de 84 de puncte.

Trupa italianul Simone Inzaghi, cel de la care Cristian Chivu a preluat-o pe Inter Milano astă-vară, a dispus în deplasare, în runda finală, cu 1-0 cu Al Fayha, succes care n-a fost suficient pentru a câștiga titlul.

