Video Invazie scoțiană la Mondial. Fanii au golit puburile din Boston de bere și și-au trezit vecinii cu cimpoiul

Fanii naționalei Scoției au făcut furori în SUA, la Cupa Mondială, după ce au golit stocurile de bere din Boston. Alții au devenit virali după ce au fost filmați cântând la cimpoi în fața locuinței închiriate prin Airbnb. Scoția va întâlni Haiti sâmbătă, la ora locală 21:00 (duminică, ora 04:00 în România).

Fanii „Tartan Army” au băut aproape toate stocurile de bere din Boston înaintea primului meci al Scoției la Cupa Mondială după 28 de ani, în timp ce vedete precum Gerard Butler au ajuns în oraș pentru a susține echipa, scrie Daily Mail.

Un utilizator a scris pe platforma X că o prietenă aflată în Boston împreună cu soțul ei scoțian a auzit un proprietar de pub spunându-le angajaților că berea este pe terminate și că trebuie să comande mai multă pentru a face față cererii.

„O prietenă este la Cupa Mondială în Boston împreună cu soțul ei scoțian și se pare că Tartan Army bea orașul pe uscat. Proprietarul unui pub le spunea angajaților: «Nu avem suficientă bere, rămânem fără. Trebuie să comand mai multă»”, a scris acesta.

Lipsa berii din oraș vine la doar câteva zile după ce s-a relatat că și unele avioane care transportau suporteri din Scoția către capitala statului Massachusetts au rămas fără bere în timpul zborului.

Jurnalista NBC Brianna Borghi se afla pe Aeroportul Internațional Logan din Boston pentru a relata despre sosirea fanilor scoțieni, când a aflat că stocurile de bere de la bordul unui avion erau aproape epuizate.

„Fanii scoțieni sosesc aici, pe aeroportul Logan, și ghiciți ce? Ne-au spus că avionul lor a rămas fără bere, așa că este clar că nu glumesc”, a declarat ea.

În Boston au sosit și celebrități scoțiene, care și-au arătat susținerea pentru echipă înaintea primului său meci la Cupa Mondială după aproape trei decenii. Printre aceștia s-au numărat Gerard Butler, Martin Compston și Richard Gadd.

De asemenea, un grup de suporteri a devenit viral pe rețelele sociale după ce a fost filmat cântând la cimpoi în fața locuinței închiriate prin Airbnb unde este cazat, decorată cu steaguri ale Scoției.

Descriind momentul pe X, Mike Morrison, responsabil de comunicare la Mass General Brigham, a scris:

„În toiul nopții au sosit scoțienii la Airbnb-ul de peste drum. Îmbrăcați în echipamentele lor și cântând la cimpoi la ora 6:30 dimineața. Așa începe...”

Peste 1.000 de suporteri sunt așteptați să ajungă la stadionul din Foxborough cu o flotă de autobuze școlare galbene.

BBC scrie că se estimează că între 20.000 și 30.000 de suporteri scoțieni au călătorit la Boston pentru acest meci al Campionatului Mondial. Acum li se alătură și un val de fani sosiți în ultimul moment, cazați în zone mai îndepărtate, precum New York și Rhode Island.

„Este o adevărată invazie scoțiană, absolut toată lumea este aici. Nu știu cum a mai rămas cineva acasă”, a declarat David Martin, în vârstă de 28 de ani, din Glasgow.

El a adăugat: „Mi-am dat demisia de la serviciu ca să pot fi aici. Nu puteam să ratez acest moment. Am ratat Campionatul European și nu aveam de gând să las să se întâmple asta din nou.”