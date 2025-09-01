Video Naționaliștii bulgari au atacat o mașină în care credeau că se află Ursula von der Leyen

Liderul Partidului Renașterii Pro-Ruse, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de arme din Sopot, în timpul unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

Liderul partidului Revival, Kostadin Kostadinov, care a cerut anterior retragerea Bulgariei din NATO, a organizat demonstrații împreună cu un alt partid naționalist, Velichie, la uzinele de inginerie mecanică Vazov din Sopot și a cerut protejarea suveranității naționale, scrie Euronews.

Kostadinov a fost filmat în timp ce bloca un vehicul negru și acuza poliția bulgară că vrea să-l calce cu mașina.

Într-un videoclip pe care l-a distribuit pe rețelele de socializare, se vede cum demonstranții care purtau steaguri bulgare și ruse înconjoară mașina.

Președinta Comisiei Europene nu se afla în vehicul în momentul incidentului. Kostadinov a afirmat ulterior că ea a sosit la fabrica din Sopot cu elicopterul, nu cu mașina.

În ciuda protestelor, von der Leyen și-a continuat vizita la cea mai mare întreprindere militară de stat din Bulgaria, alături de prim-ministrul Rosen Zhelyazkov și liderul partidului GERB, Boyko Borissov, ca parte a unui tur al statelor din prima linie, care a inclus și Polonia și Finlanda.

„Acesta este exact genul de proiect pe care vrem să-l vedem”, a declarat von der Leyen în timpul vizitei la fabrică. „Va aduce locuri de muncă bune în regiune. Până la 1.000 de noi locuri de muncă vor fi create aici, la Sopot, datorită acestor proiecte, dar vom crește și producția de muniție.”

Președintele Comisiei Europene a lăudat planurile Bulgariei de a construi o fabrică de praf de pușcă și de a extinde producția de obuze de artilerie, în conformitate cu standardele NATO, și a sugerat că Sofia ar putea beneficia de finanțare suplimentară din partea UE în cadrul programului „Acțiunea pentru siguranța Europei” (SAFE) pentru a accelera creșterea industriei de apărare.

Von der Leyen a subliniat în repetate rânduri necesitatea de a consolida capacitățile europene de apărare în urma invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, care se află acum în al patrulea an.

Kostadinov i-a acuzat anterior pe liderii politici bulgari că sunt „slujitorii” lui von der Leyen pentru că „au trădat” voința publică și a numit-o „simbol al degradării civilizației europene”.

Susținătorii au vandalizat anterior clădirea delegației europene din Sofia, aruncând cu vopsea roșie și încercând să dea foc ușii.

Protestele de duminică au reprezentat cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre conducerea bulgară și grupurile naționaliste de opoziție care se opun inițiativelor UE în domeniul apărării.