Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
Polonia în criză. Războiul politic între președinte și prim-ministru pune în pericol politica externă a Varșoviei

Publicat:

Președintele Poloniei îl va vizita săptămâna aceasta pe președintele american Donald Trump, aducând cu el un mesaj mixt dintr-o Varșovie profund divizată.

Președitele Poloniei Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk/FOTO:X
Președitele Poloniei Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk/FOTO:X

Perioada Poloniei în vârful politicii externe europene a durat doar aproximativ un an și jumătate; acum aceasta este deturnată de un război politic deschis între președintele și prim-ministrul țării, scrie politico.eu.

Polonia a lipsit de la întâlnirea de urgență de la Casa Albă, în care liderii europeni de top s-au grăbit la Washington pentru a-l proteja pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în fața lui Donald Trump. O încercare anterioară de a revitaliza Triunghiul de la Weimar (Polonia, Germania și Franța) se estompează, pe măsură ce Parisul și Berlinul își întăresc legăturile pe cont propriu, iar statutul Poloniei ca unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului este subminat de conflictele politice legate de refugiații ucraineni.

Aceste diviziuni interne vor fi pe deplin expuse miercuri, când noul președinte de dreapta, Karol Nawrocki, se va afla la Casa Albă pentru a-l vizita pe aliatul său politic Donald Trump, care l-a susținut deschis în alegerile prezidențiale poloneze de la începutul acestui an.

Guvernul insistă că Tusk deține frâiele puterii

Aceasta este o situație care îl nemulțumește pe prim-ministrul pro-UE Donald Tusk, care i-a transmis un mesaj tăios lui Nawrocki, amintindu-i că, potrivit Constituției Poloniei, politica externă este stabilită de guvernul condus de prim-ministru.

„Probabil va dura ceva timp ca biroul președintelui să se pună la curent cu regulile jocului și cu consecințele prevederilor constituționale. Voi explica răbdător și voi informa ce ar trebui să însemne o astfel de cooperare”, a comentat Tusk.

Vizita s-a transformat într-o luptă de putere între cei doi politicieni, a căror antipatie reciprocă este evidentă.

Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul Afacerilor Externe referitoare la obiectivele vizitei în SUA.

Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit „o glumă” tipărită pe o singură pagină.

Ministerul Afacerilor Externe a răspuns că acele instrucțiuni reprezintă „poziția guvernului polonez, care este, prin natura sa, concisă”.

„Abordarea guvernului este reducționistă. Ei îl văd pe președinte ca pe un simplu reprezentant al politicii sau ca pe un purtător de cuvânt, citind instrucțiuni pregătite”, a declarat, pentru Politico, Radosław Fogiel, deputat al partidului populist Lege și Justiție (PiS), care îl susține pe Nawrocki.

„Reprezentarea țării înseamnă ceva mai larg. Președintele, ca reprezentant al statului, nu poate fi limitat la rolul de purtător de cuvânt al guvernului”, a adăugat Fogiel, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlament.

Însă guvernul insistă că Tusk deține frâiele puterii.

„Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar și atunci când nu este de acord cu aceasta”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Paweł Wroński, pentru mass-media poloneză, adăugând: „Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”.

Lupta pentru putere

Această dispută face parte dintr-un conflict mai larg cu privire la cine va guverna Polonia.

Tusk conduce o coaliție de centru care a preluat puterea în decembrie 2023, după înlăturarea guvernului PiS, aflat la putere timp de opt ani. Nawrocki a fost susținut de PiS, iar victoria sa din iunie, coroborată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, a deturnat speranțele lui Tusk de a readuce Polonia pe deplin în mainstream-ul UE.

Citește și: Trump șochează Europa: a cerut ca președintele Poloniei să-l înlocuiască pe premierul Donald Tusk în discuțiile dedicate Ucrainei

Tusk a reușit, însă, să deblocheze miliarde de euro din fonduri ale UE care fuseseră înghețate de Bruxelles, din cauza îngrijorărilor legate de politicizarea justiției și subminarea statului de drept de către guvernul PiS. Guvernul său a fost, de asemenea, bine primit la masa principală a blocului european – susținut de bugetul în creștere rapidă al apărării Poloniei și de performanțele economice excelente ale țării.

Acum, Tusk este prins într-un război de gherilă cu Nawrocki, care își folosește mandatul național pentru a încerca să își contureze un rol mai mare, atât pe plan intern, cât și extern.

În primele sale săptămâni de mandat, Nawrocki a pus veto pe o serie de legi susținute de guvern.

În cadrul unei întâlniri furtunoase de săptămâna trecută între Nawrocki și Cabinetul lui Tusk, președintele a încercat să se implice în detaliile unui proiect pentru construirea unui aeroport în centrul Poloniei, l-a mustrat pe ministrul de finanțe și a cerut guvernului să actualizeze programul pentru a include promisiunile sale de campanie.

Deși Nawrocki nu va avea o misiune ușoară de a-l răsturna pe Tusk pe plan intern, el dispune de mai multă libertate în afaceri externe.

Vizita la Washington va fi prima deplasare externă a lui Nawrocki – un semn al importanței SUA pentru Polonia și al legăturilor politice dintre președinții polonez și american.

Nawrocki și Trump vor purta „discuții bilaterale, nu doar despre Ucraina, ci și despre securitatea Poloniei. Trebuie să ne concentrăm asupra amenințărilor la adresa Poloniei, deoarece sunt multe. Asta nu înseamnă că nu vom discuta și despre viitorul Ucrainei, pentru că Polonia nu poate fi exclusă din această discuție”, a declarat Marcin Przydacz, consilierul de politică externă al lui Nawrocki.

Tusk și Nawrocki urmează să se întâlnească înaintea vizitei la Washington; alianța cu SUA este considerată esențială pentru securitatea Poloniei de către toate părțile din această țară profund divizată.

Luptele interne afactează relațiile u Kievul

Luptele politice interne din Polonia afectează și relațiile Varșoviei cu Kievul. Guvernul se confruntă cu Nawrocki în privința cine este mai ferm în privința imigranților – inclusiv ucrainenii care au fugit în Polonia după atacul Rusiei.

Citește și: Decizii controversate la Varșovia: Tăierea ajutoarelor pentru ucrainenii care nu muncesc, printre măsurile anunțate de președintele Nawrocki

Săptămâna trecută, Nawrocki a pus veto unei legi susținute de guvern, care prelungia ajutoarele pentru ucrainenii din Polonia, argumentând că aceasta ar pune ucrainenii înaintea polonezilor în ceea ce privește accesul la îngrijiri medicale și la alocația de 800 de zloți pe lună pentru copii.

Legea respinsă punea, de asemenea, sub semnul întrebării continuarea finanțării din partea Poloniei a accesului Ucrainei la internetul prin satelit Starlink al lui Elon Musk.

„Este sfârșitul internetului Starlink, pe care Polonia îl furnizează Ucrainei”, a scris ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, pe platforma X.

„Domnule Președinte, trebuie să opriți atacurile oarbe la adresa guvernului, în numele unei lupte politice. Le faceți rău celor care luptă pentru independența lor și, în același timp, ajutați Rusia”, a adăugat el.

Biroul lui Nawrocki a subliniat că poziția Poloniei față de sprijinul acordat apărării Ucrainei rămâne neschimbată. Acesta a propus acum propria sa lege privind ajutoarele pentru ucrainenii din Polonia, care, a spus el, ar putea restabili finanțarea Starlink dacă parlamentul – controlat de o majoritate puternic opozantă față de Nawrocki – o va adopta.

Guvernul a anunțat că va depune propria propunere pentru restabilirea finanțării Starlink pentru Ucraina înaintea următoarei sesiuni parlamentare, programată între 9 și 12 septembrie.

Europa

