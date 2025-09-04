Video Trump l-a asigurat pe președintele Karol Nawrocki că SUA este gata să trimită şi „mai mulţi” soldaţi americani în Polonia

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a fost primit la Washington cu toate onorurile, inclusiv printr-un survol de avioane de luptă deasupra Casei Albe. Președintele Donald Trump l-a asigurat pe omologul său polonez că SUA nu va retrage trupele din Polonia, ba chiar e gata să trimită „și mai mulți” soldați.

El s-a declarat chiar gata să trimită şi „mai mulţi” soldaţi americani în Polonia. „Nici măcar nu ne-am gândit să retragem trupele din Polonia (...) Vom ajuta Polonia să se protejeze”, a spus preşedintele american, aşezat alături de oaspetele său în Biroul Oval, scrie News.ro.

Trump, care l-a întâmpinat pe preşedintele Nawrocki cu un survol militar, a declarat că SUA au o „relaţie extraordinară” cu Polonia.

„Astăzi, avem 10.000 de soldaţi (americani) şi acest lucru semnalează lumii şi Rusiei că suntem împreună”, a comentat Karol Nawrocki.

El a subliniat că Polonia nu este un „pasager clandestin” în NATO, evidenţiind nivelul cheltuielilor militare ale ţării, care, a promis el, vor ajunge la 5% din produsul intern brut. Acesta este pragul stabilit de preşedintele american pentru bugetul de apărare al membrilor NATO.

În contextul în care prezența militară a SUA rămâne una dintre problemele centrale ale Varșoviei, Nawrocki a declarat după întâlnire că el şi Trump au discutat despre creşterea numărului de trupe americane şi că Trump a garantat cu tărie securitatea Poloniei.

Fapt extrem de rar, avioane de luptă au survolat Casa Albă sub privirile celor doi lideri, la scurt timp după sosirea şefului statului polonez.

Survolul a fost un omagiu adus unui pilot al forţelor aeriene poloneze care a murit pe 28 august, când avionul F-16 pe care îl pilota s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian în Polonia. Pilotul în cauză, Maciej Krakowian, cunoscut sub numele de „Slab”, era, la 37 de ani, unul dintre cei mai experimentaţi şi recunoscuţi aviatori polonezi.

Avioanele de luptă au survolat Casa Albă miercuri într-o formaţie specială („missing man”, „formaţia celui dispărut”), rezervată acestui tip de omagiu. Acest salut aerian „ilustrează relaţia specială dintre cele două ţări”, a comentat pentru AFP purtătoarea de cuvânt adjunctă a Casei Albe, Anna Kelly.

După victoria sa din iunie la alegerile prezidențiale, Nawrocki a fost felicitat de președintele SUA, care și-a asumat victoria aliatului său, adăugând că rezultatul a șocat Europa.

„Aliatul lui Trump câștigă în Polonia, șocând toată Europa. Felicitări Polonia, ai ales un câștigător”, a scris președintele SUA pe rețeau sa de socializare.

Trump l-a primit pe Nawrocki la Casa Albă înaintea turului I al alegerilor prezidențiale din Polonia. Iar în mai, grupul conservator CPAC a organizat prima sa reuniune în Polonia pentru a-i da un impuls lui Nawrocki. Kristi Noem, secretarul american pentru Securitate Internă și un aliat proeminent al lui Trump, l-a lăudat puternic pe Nawrocki și i-a îndemnat pe polonezi să voteze pentru el.