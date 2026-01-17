Noua strategie a lui Putin pentru a face Ucraina să capituleze. Sunt vizate centralele nucleare

Federația Rusă ia în considerare posibilitatea atacării stațiilor de transformare ale centralelor nucleare din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei. Obiectivul ar fi deconectarea unităților de putere ale centralelor nucleare de la sistemul energetic național, lăsând populația fără electricitate și încălzire.

Serviciile de informații ucrainene au precizat că, la mijlocul lunii ianuarie, rușii au identificat zece facilități de infrastructură energetică critică în nouă regiuni ale țării.

„Intențiile Kremlinului de a ataca stațiile de transformare pentru a distruge producția centralelor nucleare ucrainene demonstrează din nou natura agresivă și periculoasă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Direcția Principală de Informații, scrie focus.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat informațiile după o întâlnire cu șeful Direcției Principale de Informații, Oleh Ivascenko.

Oficialii ucraineni avertizează că, în cazul deconectării centralei de la sistemul energetic, populația ar putea rămâne fără energie electrică și încălzire.

Potrivit surselor de la Kiev, atacurile asupra infrastructurii strategice urmăresc să forțeze Ucraina să accepte un acord de pace dezavantajos și să intimideze țările europene și occidentale, reducând sprijinul acordat Ucrainei și capacitatea acesteia de a respinge atacurile aeriene rusești.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunțat pe 16 ianuarie că Ucraina și Rusia au convenit un armistițiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie.

În cadrul unui plan de pace elaborat împreună cu Statele Unite, operarea centralelor nucleare ar urma să fie realizată în comun de părțile ucraineană, americană și rusă, însă detaliile nu au fost încă agreate.