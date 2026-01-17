Profitând de lipsa acută de personal în rândul forțelor ucrainene, rușii ar putea folosi tactica infiltrării în orașul Povrosk pentru a repeta scenariul într-un alt oraș de pe același front obiectiv: așezarea estică Kostiantinivka, scrie analistul David Axe pentru Euromaidan Press.

E posibil ca soldați ruși să se fi Infiltrat deja în cele mai vestice districte din Kostiantinivka, regiunea Donețk.

Deși dovezile concrete în acest sens sunt puține, observatorii avertizează că avansul Rusiei în Kostiantinivka ar putea fi trecute cu vederea.

O acumulare numeroasă de infanterie rusă ar putea tăia linia de aprovizionare spre Kostiantinivka și duce la prăbușirea apărării ucrainene.

Grupul de Forțe Centru încearcă să facă în Kostiantinivka ceea ce a făcut recent în orașele vecine Mirnohrad și Pokrovsk: să se infiltreze în orașul din prima linie cu mici grupuri de infanterie și să semene haos printre apărătorii ucraineni până când vor fi în număr suficient de mare pentru a-i forța pe ucraineni să se retragă.

Cartograful Playfra a fost primul care a raportat prezența infiltraților ruși în districtul Berestovi, la marginea de vest a orașului Kostiantinivka. „Nu este clar dacă au fost sau nu eliminați ulterior, dar prezența lor acolo sugerează în mod clar intențiile Rusiei în acest sector”, a scris Playfra marți .

Anterior, rușii au încercat să pătrundă în oraș șa periferia estică, în jurul districtului Santurynivka, dar o apărare ucraineană solidă a respins atacurile rusești. Din acest motiv, rușii s-au orientat spre marginea vestică în ultimele zile. „Încearcă să găsească o altă cale de acces în oraș”, a relatat Playfra.

„Această parte era evident mai puțin dotată cu personal și controlată de forțele ucrainene”, a explicat Playfra. Dacă rușii pot prelua și menține pozițiile în districtul Berestoviy și pot acumula întăriri, s-ar putea „apropia de încercuirea orașului Kostiantynivka”.

Este important de menționat că Playfra, deși în general oferă informații exacte datorită surselor sale de pe teren, este până acum singurul cartograf care a observat ruși în districtul Berestovi.

Însă un alt observator a avertizat că Playfra este, dimpotrivă, prea conservator în evaluarea progresului Rusiei în KostiantInivka. „Cred că situația ucraineană din... periferia de sud-vest a orașului Kostiantynivka ar putea fi mult mai rea decât o prezintă colegul Playfra pe harta sa”, a scris Thorkill.

„Analiza geolocalizărilor disponibile și a altor informații fragmentare indică faptul că, din octombrie 2025, rușii au desfășurat operațiuni ofensive acolo - cu scurte pauze operaționale”, a adăugat Thorkill.

Scopul rușilor, a concluzionat Thorkill, este să pătrundă suficient de departe spre nord pentru a secționa drumul H-20 - principala linie de aprovizionare pentru garnizoana ucraineană din Kostiantynivka, care include Brigada 36 de infanteriști marini, precum și elemente din Brigăzile 28 și 100 de Asalt Aerian și câteva brigăzi de Apărare Teritorială.

„În ansamblu, ne confruntăm cu o reluare a operațiunii similare de infiltrare rusească în Pokrovsk din vara/toamna lui 2025”.

O linie de apărare care se clatină

Pokrovsk, Mîrnohrad și Kostiantinivka au reprezentat cândva o linie defensivă aproape contiguă, lungă de 50 km, pentru forțele ucrainene din regiunea Donețk. După care Grupul de Forțe Centru al Rusiei a ajuns la periferia orașului Pokrovsk la sfârșitul lui 2024, la capătul unui lung marș sângeros dinspre ruinele orașului Avdiivka.

A urmat un asediu intens de un an, ca în cele din urmă, după ce au suferit pierderi grele, rușii să reușească să se infiltreze în tot orașul, destabilizând apărarea, și, în cele din urmă, au capturat o mare parte din Pokrovsk, la sfârșitul lunii noiembrie și, câteva săptămâni mai târziu. cea mai mare parte din Mîrnohrad.

Rușii au obținut aceste victorii fără a angaja un număr semnificativ de vehicule blindate, ci trimițând infanterie treptat, pariind pe un număr mic de soldați pe jos care să se strecoare nedetectați de drone.

Tactica a funcționat întrucât brigăzile ucrainene din Pokrovsk și Myrnohrad nu aveau forța de luptă necesară pentru a-i respinge la timp.. Aceeași problemă ar putea afectat și apărarea ucraineană a orașului Kostiantinivka.

„Măsura în care Ucraina poate stabiliza situația efectivelor umane din brigăzile care țin linia frontului este probabil principalul factor care va determina cât de mult va avansa Rusia în 2026”, a scris Rob Lee, analist la Institutul de Cercetare a Politicii Externe din Philadelphia.