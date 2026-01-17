search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Profitând de lipsa acută de personal în rândul forțelor ucrainene, rușii ar putea folosi tactica infiltrării în orașul Povrosk pentru a repeta scenariul într-un alt oraș de pe același front obiectiv: așezarea estică Kostiantinivka, scrie analistul David Axe pentru Euromaidan Press.

Orașul Kostyantynivka în ruine FOTO X
Orașul Kostyantynivka în ruine FOTO X

E posibil ca soldați ruși să se fi Infiltrat deja în cele mai vestice districte din Kostiantinivka, regiunea Donețk.

Deși dovezile concrete în acest sens sunt puține,  observatorii avertizează că avansul Rusiei în Kostiantinivka ar putea fi trecute cu vederea.

O acumulare numeroasă de infanterie rusă ar putea tăia linia de aprovizionare spre Kostiantinivka și duce la prăbușirea apărării ucrainene.

Grupul de Forțe Centru încearcă să facă în Kostiantinivka ceea ce a făcut recent în orașele vecine Mirnohrad și Pokrovsk: să se infiltreze în orașul din prima linie cu mici grupuri de infanterie și să semene haos printre apărătorii ucraineni până când  vor fi în număr suficient de mare pentru a-i forța pe ucraineni să se retragă.

Cartograful Playfra a fost primul care a raportat prezența infiltraților ruși în districtul Berestovi, la marginea de vest a orașului Kostiantinivka. „Nu este clar dacă au fost sau nu eliminați ulterior, dar  prezența lor acolo sugerează în mod clar intențiile Rusiei în acest sector”, a scris Playfra marți .

Anterior, rușii au încercat să pătrundă în oraș șa periferia estică, în jurul districtului Santurynivka, dar o apărare ucraineană solidă a respins atacurile rusești. Din acest motiv, rușii s-au orientat spre marginea vestică în ultimele zile. „Încearcă să găsească o altă cale de acces în oraș”, a relatat Playfra.

„Această parte era evident mai puțin dotată cu personal și controlată de forțele ucrainene”, a explicat Playfra. Dacă rușii pot prelua și menține pozițiile în districtul Berestoviy și pot acumula întăriri, s-ar putea „apropia de încercuirea orașului Kostiantynivka”.

Este important de menționat că Playfra, deși în general oferă informații exacte datorită surselor sale de pe teren, este până acum singurul cartograf care a observat ruși în districtul Berestovi.

Însă un alt observator a avertizat că Playfra este, dimpotrivă, prea conservator în evaluarea progresului Rusiei în KostiantInivka. „Cred că situația ucraineană din... periferia de sud-vest a orașului Kostiantynivka ar putea fi mult mai rea decât o prezintă colegul Playfra pe harta sa”, a scris Thorkill.

„Analiza geolocalizărilor disponibile și a altor informații fragmentare indică faptul că, din octombrie 2025, rușii au desfășurat operațiuni ofensive acolo - cu scurte pauze operaționale”, a adăugat Thorkill.

Scopul rușilor, a concluzionat Thorkill, este să pătrundă suficient de departe spre nord pentru a secționa drumul H-20 - principala linie de aprovizionare pentru garnizoana ucraineană din Kostiantynivka, care include Brigada 36 de infanteriști marini, precum și elemente din Brigăzile 28 și 100 de Asalt Aerian și câteva brigăzi de Apărare Teritorială.

„În ansamblu, ne confruntăm cu o reluare a operațiunii similare de infiltrare rusească în Pokrovsk din vara/toamna lui 2025”.

O linie de apărare care se clatină

Pokrovsk, Mîrnohrad și Kostiantinivka au reprezentat cândva o linie defensivă aproape contiguă, lungă de 50 km, pentru forțele ucrainene din regiunea Donețk. După care Grupul de Forțe Centru al Rusiei a ajuns la periferia orașului Pokrovsk la sfârșitul lui 2024, la capătul unui lung marș sângeros dinspre ruinele orașului Avdiivka.

A urmat un asediu intens de un an, ca în cele din urmă, după ce au suferit pierderi grele, rușii să reușească să se infiltreze în tot orașul, destabilizând apărarea, și, în cele din urmă, au capturat o mare parte din Pokrovsk, la sfârșitul lunii noiembrie și, câteva săptămâni mai târziu. cea mai mare parte din Mîrnohrad.

Rușii au obținut aceste victorii fără a angaja un număr semnificativ de vehicule blindate, ci trimițând infanterie treptat, pariind pe un număr mic de soldați pe jos care să se strecoare nedetectați de drone.

Tactica a funcționat întrucât brigăzile ucrainene din Pokrovsk și Myrnohrad nu aveau forța de luptă necesară pentru a-i respinge la timp.. Aceeași problemă ar putea afectat și apărarea ucraineană a orașului Kostiantinivka.

„Măsura în care Ucraina poate stabiliza situația efectivelor umane din brigăzile care țin linia frontului este probabil principalul factor care va determina cât de mult va avansa Rusia în 2026”, a scris Rob Lee, analist la Institutul de Cercetare a Politicii Externe din Philadelphia.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
Performanță istorică. Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar
stirileprotv.ro
image
După Iași, premierul Ilie Bolojan este huiduit și la Botoșani: „Huo! La Oradea cu tine!”. Se scandează și „Jandarmeria apără hoția!”. Revoltă și împotriva șefului Consiliului Județean al PNL: „Hoții!”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Încă o lovitură de proporții pentru marea campioană: i-a luat fiica! ”O mincinoasă manipulatoare”
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Nici unt, nici ulei. Secretul bucătarilor profesionişti pentru a împiedica ouăle ochi să se lipească de tigaie
playtech.ro
image
Ștefan Baiaram o poate umple de bani pe Universitatea Craiova! Americanii îl vor pe starul lui Mihai Rotaru
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Cum şi-a pregătit Veronica Micle sinuciderea. Ultimele versuri au fost scrise cu gândul la Eminescu
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de Iosif Berman (© Muzeul Municipiului Bucureşti)
Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor