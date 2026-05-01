Nivel de alertă terorist ridicat în Regatul Unit. MAE avertizează cetățenii români privind spațiile aglomerate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români aflați în Regatul Unit sau care intenționează să călătorească acolo că autoritățile britanice au ridicat nivelul de alertă teroristă la nivelul 4 – „sever”, ceea ce indică o probabilitate ridicată a producerii unui atentat.

Măsura vine după un incident recent petrecut în zona Golders Green din nordul Londrei, în urma căruia forțele de securitate au intensificat monitorizarea spațiilor publice și a zonelor aglomerate.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord asupra faptului că, în conformitate cu datele publicate de autoritățile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist la nivelul 4 (sever - posibilitate foarte ridicată). După producerea unui atac recent în Golders Green, nordul Londrei, autoritățile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat și recomandă prudență maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi și în proximitatea instituțiilor de învățământ sau religioase”, a transmis MAE.

MAE recomandă românilor prudență sporită în locurile cu aflux mare de persoane, precum gări, aeroporturi, mijloace de transport în comun sau zone în care se află instituții de învățământ și lăcașuri de cult.

Autoritățile britanice avertizează că riscul unor noi atacuri rămâne ridicat și solicită populației să respecte indicațiile forțelor de ordine și să raporteze orice activitate suspectă.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la misiunile diplomatice ale României din Londra, Manchester, Birmingham și Edinburgh, acestea fiind disponibile permanent prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.